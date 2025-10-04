修法解助理費共業民眾黨觀望 憂被說「為高虹安解套」

各地方民代助理費詐領案頻傳，新北市議長蔣根煌日前率正副議長聯誼會成員拜會國民黨立院黨團總召傅崐萁等黨團三長，盼修法視為實質補貼、除罪化解套。據悉民眾黨團內部認為，的確有模糊地帶，但須非常嚴謹審視任何修法版本，避免被說在「為自己修法」、「為高虹安解套」，落入民進黨口舌。

民眾黨團對於助理費的使用，多數認為，當然有一些法律上的模糊地帶或歷史共業，包括現在可用的彈性可用於勞健保的補貼，或是有一些彈性用的部分額度不足，另外助理費到底算不算是補貼等等，都有灰色地帶。

黨團內部認為，如果法律有不足之處應該要更完備，否則會造成全台灣有100多個民代都因助理費案的問題，可能就被牽涉其中，或是因為政黨不同，會被司法用不同的標準去檢示跟對待。

不過，民眾黨團對於助理費案修法仍持觀望態度，「修法不是不行，但要看方向」，但必須非常嚴謹地審視任何修法版本，避免被外界說是在「為自己修法」，或是為了高虹安案修法，不希望原本要解決歷史共業的好意，反而被指控為涉及個人利益、甚至落入民進黨口舌進而做政治攻擊。

