115年總預算增1100億 國防經費高達938億占85%

國民黨智庫國家政策研究基金會審視115年度中央政府總預算，歲出較前年度增加1100億、約增3.8％，其中國防經費增加938億元，約占85%，並提出17項問題，包括特別預算舉債、宣傳費浮濫爆增9成、教育預算減幅大、勞保財務惡化恐在120年破產等。

智庫報告指出，115年度歲入2兆8623億因財劃法修正後，較去年減少3025億，歲出3兆350億，歲出較前年度增加1100億、約增3.8％，其中國防經費增加938億元，約占85%。

報告也點出17項問題，包括特別預算舉債逾1008億，與每年總預算採「雙軌制」，若將特別預算舉債列入總預算來算，融資調度達4000億，致國債持續擴張；媒宣費今年編列13億7945萬，較去年暴增90.41%，其中內政部編列2.6億居冠、第二是行政院編列2.2億，第三則為農業部1.4億。

教育文化方面，報告質疑，文化部以跨年度連續預算方式匡錢，認為針對新增預算、濫用跨年度預算者須嚴審；同時大砍教育部115年908億經費，降幅達27.7%，主要因應財劃法修正，將2至未滿6歲幼兒教育與照顧、軍教課稅配套、專任輔導教師、專輔人員人事費及學生輔諮中心運作經費等經費，改以一般性補助款編列，並減列補助地方教師員額編制經費。

治安與兩岸政策方面，警政署預算略增，智庫質疑預算不是全用於治安維護，且警政署與消防署均積極投入強化民防，動員整備民間力量，認為應是為戰爭做準備；海基會經費則在交流中斷下仍編列2.5億，海基會文教支出反而逆勢增加，但教育部大力鼓吹禁止兩岸學術交流，該預算形同浪費。

另外，報告也提到，司法院濫用「非人事費」聘僱人力，恐涉政治酬庸；監察院資訊費暴增39%，缺乏合理說明；衛福部未能解決社工低薪過勞問題，且編列151.25億捐助國內公益及醫療團體欠缺監督機制；勞動部對颱風假法制化態度消極，凸顯缺乏勞工保障決心。

此外，數位發展部、NCC與觀光署雖編列大量資金推動新興政策，但缺乏具體成效評估指標，恐流於編列有餘、監督不足。報告也點名台電財務結構惡化，長期負債逾12兆，短期資金缺口龐大，仍依靠舉債維持營運，台電應提出三年止虧路線圖、分季公開檢核，否則恐將國庫與全民拖入風險。

