美濃大峽谷震撼影片曝光 陳菁徽：一定要有人被咎責
國民黨立委柯志恩、陳菁徽等共同揭穿高雄「美濃大峽谷」的情況，當地盜採砂石嚴重，水土保持被破壞，當地居民苦不堪言。陳菁徽今日怒斥，相關人員一定要被咎責，被破壞的區域都是屬於「水質水源保護區」，被傾倒廢棄物出現惡臭，周邊農民也反映農作物收成欠佳，她一定保留好證據，讓司法調查。
陳菁徽和高雄團隊持續追蹤高雄美濃大峽谷的天坑問題，不光美濃天坑，連高雄的馬頭山地區也有廢棄物棄置當地造成汙染的問題。
陳菁徽表示，目前在高雄美濃地區，這樣子怵目驚心、令人瞠目結舌的大峽谷天坑，根據地方民眾陸續回報，有近50個漫布在山間田野之中。不肖廠商開著一台接著一台的砂石車，進進出出挖走優質的鵝卵石，傾倒建築廢棄物，破壞環境、汙染水資源。
陳菁徽指出，破壞已經造成，相關人員一定要被究責，所以現在最重要的是，確保犯罪證據都有被檢測、記錄起來。天坑大峽谷的這些區域，都是屬於水質水源保護區，被傾倒廢棄物之後，現場出現惡臭味，周邊農民也反映農作物收成欠佳，恐受影響。
陳菁徽表示，目前的情況，可能違反了區域計畫法、廢清法、土石採取法等等，嚴正呼籲，不論是中央還是地方的主管單位，務必承擔起保護環境的職責，用公正、專業的方式檢測受破壞的環境，拿出掘地三尺的態度，保存好相關證據，以利後續司法調查作證。
