推長照3.0 賴總統：私立長照機構每月補助提高

賴清德總統3日下午視察屏東縣車城鄉住宿式長照機構興建工程時表示，面對正式邁入「超高齡社會」，政府致力推動「長照3.0」，透過制度有計畫地將醫療、長照和社福整合，期盼中央、地方政府和民間攜手合作，讓台灣越來越好、持續進步。

包括總統府秘書長潘孟安、衛福部次長呂建德、屏東縣長周春米、立委徐富癸等皆出席行程。賴總統抵達後，先後聽取屏東縣政府說明工程及照顧特色，以及衛福部簡報「長照3.0」相關規劃。

賴總統致詞時表示，面對台灣人口結構的轉變，中央政府承擔責任並攜手地方政府及民間團體一起努力。除了一年投入1,200億元推動「0到6歲國家一起養」，減輕家庭育兒負擔，也提供人工生殖補助，從10萬元提高至15萬元，不受胎次限制。另外，也推動高中職免學費和私立大學學費補助。

賴總統提到，今年我國65歲以上人口已達兩成，正式邁入「超高齡社會」。為了因應此趨勢，政府自蔡前總統上任後大幅提高長照預算，從每年約50億元提高至800多億元，今年度也達900多億元，明年更將達到超過1,100億元以推動「長照3.0」。

賴總統說，前總統蔡英文上任前，全國長照據點約700多處，長照服務員人數不多、薪資也低。現在長照據點持續增加，全國已有超過15,000個據點，遍及各縣市鄉鎮；長照服務員更超過10萬人，薪資也調整至約4萬元。這是值得肯定的社會建設，也是文明的象徵。

賴總統強調，「長照2.0」主要著眼於社福政策，「長照3.0」主軸則為「醫療結合長照」，讓準備出院期間即能銜接長照，透過制度有計畫地將醫療、長照和社福整合。

他指出，「長照3.0」與「長照2.0」的差異，包括：

第一、長照服務據點持續增加，服務品質也要提升。

第二、導入喘息計畫，體恤子女照顧長輩的辛勞，也及於外籍照護勞工，只要符合條件，也能適用喘息服務。

第三、機構式長照服務，政府擴大編列預算，提高對私立長照機構的每月補助，並有計畫地推動設置公立機構式長照服務據點，不僅提供長者住宿，也包含日照中心及公托設施。

賴總統指出，雖然台灣是一個小小多山的國家，但從社會文明的各項指標來看，台灣是一個偉大的國家。

他認為，衡量一個國家的偉大，不在於武力強大、人口眾多或國土遼闊，而是在於其文明程度，包括是否為民主國家、是否重視人權、是否是一個自由且和平的社會，以及是否用心照顧年輕世代與高齡人口，這些才是真正衡量的標準。

賴總統提到，由最近花蓮風災可以看出台灣社會的溫暖與愛心，教師節連假期間，數十萬人湧入花蓮，第一天有3萬多人、第二天4萬2千多人、第三天4萬3千人，讓人非常感動，許多外國貴賓除向他表達對花蓮災情的慰問之意，也表示相當佩服台灣社會的愛心。

他說，除了許多志工遠赴花蓮參與救災行動，也有很多營造廠出動機具幫忙，出錢出力，協助花蓮清理家園。由此證明台灣是一個偉大的國家，不是只有自己說，而是外國人也這麼認為，期盼攜手合作讓台灣越來越好、持續進步。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

