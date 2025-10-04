在野擬對總預算提復議 民進黨團：盼勿重蹈去年紛亂

立法院新會期甫開議，朝野攻防又起。針對明年度中央政府總預算案，國民黨立院黨團和民眾黨立院黨團擬在下周提出復議，將總預算案退回程序委員會。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，對於在野黨有如此想法表達遺憾，將秉持善意持續和在野黨溝通，期盼別再重演去年審查預算情況。

針對明年度中央政府總預算案，國民黨立院黨團原本在立法院院會提案退回程序委員會，但在表決前一刻撤回提案。國民黨團總召傅崐萁當時表示，先放行行政院所提總預算案，但要求立法院長韓國瑜召集朝野協商，盼朝野和諧，政院一周內依法編足該編的預算。據悉，若政院持續不編列軍警待遇調整相關預算，在野擬在下周二院會結束前對總預算案提出復議。

鍾佳濱表示，去年審查預算紛亂狀況，相信大家仍記憶猶新，今年無論朝野都希望預算能順利審查，別再重演去年狀況，現在總預算案的進度是剛要交付委員會審查，遺憾在野黨在此時出現要提出復議的想法，行政院和民進黨團都將秉持善意，持續和在野黨溝通。

