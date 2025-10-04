聽新聞
0:00 / 0:00
在野擬對總預算提復議 民進黨團：盼勿重蹈去年紛亂
立法院新會期甫開議，朝野攻防又起。針對明年度中央政府總預算案，國民黨立院黨團和民眾黨立院黨團擬在下周提出復議，將總預算案退回程序委員會。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，對於在野黨有如此想法表達遺憾，將秉持善意持續和在野黨溝通，期盼別再重演去年審查預算情況。
針對明年度中央政府總預算案，國民黨立院黨團原本在立法院院會提案退回程序委員會，但在表決前一刻撤回提案。國民黨團總召傅崐萁當時表示，先放行行政院所提總預算案，但要求立法院長韓國瑜召集朝野協商，盼朝野和諧，政院一周內依法編足該編的預算。據悉，若政院持續不編列軍警待遇調整相關預算，在野擬在下周二院會結束前對總預算案提出復議。
鍾佳濱表示，去年審查預算紛亂狀況，相信大家仍記憶猶新，今年無論朝野都希望預算能順利審查，別再重演去年狀況，現在總預算案的進度是剛要交付委員會審查，遺憾在野黨在此時出現要提出復議的想法，行政院和民進黨團都將秉持善意，持續和在野黨溝通。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言