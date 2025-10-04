快訊

總預算復議藍委有雜音：政院若堅持不依法編列 怎麼下車？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院未依法編列軍人加薪、提高警消退休金等相關預算，傳7日立法院會，在野可能發動復議，退回總預算案。圖／聯合報系資料照片
行政院未依法編列軍人加薪、提高警消退休金等相關預算，傳7日立法院會，在野可能發動復議，退回總預算案。圖／聯合報系資料照片

行政院日前送明年度中央政府總預算案入立法院，雖未依法編列軍人加薪、提高警消退休金等相關預算，占人數優勢的在野願暫時放行，但手仍捏著「復議」王牌。傳7日立法院會，在野可能發動復議，退回總預算案。不過，也有藍委表示「不贊成退回」，憂心如政院斷然不照立院通過法案編列預算，國民黨要怎麼下車？

明年度總預算案因未含「應編預算」，例如未依立法院三讀通過的「軍人待遇條例」、「警察人員人事條例」，編列軍人加薪、提高警消退休金等相關預算，政院指有違憲之虞，要待釋憲結果出爐再行處理，遂引發朝野爭議，迄今未獲行政院正向回應。目前傳出7日立法院會中，國民黨團擬發動復議退回總預算案，做正式表態。

有主戰派國民黨立委說，對明年度總預算提復議是守護立法監督的職責，如果連未依法編列的預算案，在野黨都要「吞下去」，對去年擱置大半年的預算案要如何自圓其說？如果在野黨連基本態度都不敢表達，要如何面對用投下「反對罷免票」表達支持的多數民意。

但也有另一名國民黨立委表示，他並不同意退回總預算，國民黨團是否已經做好接下來都不審預算的準備？一旦要退回總預算，行政院也就一定要願意依法編列預算，否則就不審。如此就回到去年底、今年初的預算審議爭議。要退，就要想好怎麼下車。他也透露，黨團內部已經透過投票，決定「可以退回總預算」，如真要退，就是黨團共同決議，共同承擔。

另一名藍委表示，他是贊成退回的，但他真的非常非常「兩難」。他完全不想做跟美國一樣的事情（美國聯邦政府自10月1日起停擺，卡在國會兩黨於預算案僵持），這大半年來，因大罷免吃盡苦頭，要硬幹不是不行，但苦的是全部老百姓。

行政院長卓榮泰（右）、國民黨立院黨團總召傅崐萁（左）。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰（右）、國民黨立院黨團總召傅崐萁（左）。圖／聯合報系資料照片

