嗆明年總預算案「該編的不編」 民眾黨團擬下周二提復議
行政院長卓榮泰日前赴立院施政報告及備詢，盼支持明年度中央總預算案。民眾黨團總召黃國昌當時已說，三讀通過提高警消退休金、軍人待遇，政院未依法編預算，黨團決議不簽署「不復議同意書」。據悉，民眾黨團日前函文至立法院長韓國瑜辦公室，盼儘速黨團協商，擬下周二針對總預算提復議案。
據悉，民眾黨內目前內部態度會仍會在下周二提出復議，內部認為，民進黨政府看來沒有誠意，要解決總預算之中許多「應該編列卻未編列的問題」，且日前基於花蓮災情考量，決定不簽署「不復議同意書」，以便給予迴旋空間，然而近日相關部會對於預算違法沒編列的事情，「根本沒有解決的意圖，仍堅持錢不夠的論述。」
「為了捍衛立法尊嚴，行政權必須要適度尊重立法權。」黨團內部認為，除了要給軍警比較好的待遇，也包含像是財劃法等，中央的態度也一直說通過後，中央就沒有錢，然後去刻扣掉地方的相關經費，因此對於憲政體制跟立法尊嚴的捍衛，希望中央政府能依法行政。
據了解，民眾黨團日前已函文給韓國瑜辦公室，希望請韓國瑜召集各黨團進行協商，討論並釐清相關爭議，以便後續審查預算。但韓國瑜辦公室至今未回覆是否召集協商，且礙於遇到中秋三天連假，黨團內部有很大的機率將會在下周二立法院院會提出復議案，「不會讓這份該編沒編的預算，就這樣輕易通過。」
