嗆政院把立委當塑膠 藍擬下周二提復議退回115年總預算
由於政院未在115年度中央政府總預算中依法編列軍人待遇、提高警消退休金等預算，據悉，國民黨立院總召傅崐萁2日在黨團大會上說，行政體系若給臉不要臉，一周時間內未開院際協商就將提出復議。由於政院未有正面回應，國民黨團擬在下周二提出復議，將已付委的明年度中央政府總預算退回程委會；藍委嗆，不能讓政院把立院當塑膠。
國民黨團認為，已三讀通過並經由總統公告的軍人待遇條例、警察人員人事條例、財政收支劃分法及台中市捷運藍線等案，在115年度中央政府總預算案中未能依法編列或編足，造成重大憲政爭議，因此已發函請立法院長韓國瑜召集朝野黨團，就預算編列爭議召集協商，國民黨團也擬下周二立法院會結束前提出復議案，將總預算案退回程委會。
據悉，傅崐萁2日在黨團大會上說，撤案是給行政體系一周時間開院際協商，若不開院際協商，「給你臉不要臉」那他們就要處理了。藍營人士指出，國民黨團提出復議案是個「虎頭鍘」，如果政院願意溝通，國民黨團也願意撤案。
「目前立場是先看行政院反應。」國民黨團書記長羅智強說，周二並非撤案而是釋出善意，希望行政院能夠依法行政，政院沒有編志願役加薪的預算、警消退休保障增加的預算及地方補助款，都是違背法律的做法。所以到時7日會開政黨協商，盼行政院能回心轉意，等協商後再看行政院態度，才會決定下一步。
國民黨立委林德福說，行政院擬編列預算，沒有把三讀通過的軍人加薪、提高警消人員所得替代率與地方政府一般性補助款納進來，他支持國民黨團復議，不然行政院是把立法院這些委員當塑膠嗎？若行政院態度仍強硬，國民黨團就提復議案不通過115年總預算案卡政院。
立院人士分析，雖然慣例總質詢期間不處理討論事項，但實務上常常列入，比如要立法保障平埔族權益期限是10月17日前要二三讀，那一定會在10月14日前排入討論，現在不就是總質詢嗎，因此國民黨團7日提出復議案，14日勢必會排入討論。
