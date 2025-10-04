傳賴清德派林信義出席APEC 綠委：非常適合人選

亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會將在10月底在韓國慶州舉行，傳出賴清德總統傾向指派總統府資政林信義，繼續擔任APEC領袖峰會代表一職，預計將在雙十國慶後正式對外公布。民進黨立委許智傑表示，這是非常適合的人選。

許智傑指出，林信義歷練完整，對於經貿產業外交都有相當著墨與專業，是一個非常適合的人選，祝福林信義一路順風、走路有風、滿面春風，讓台灣走向世界能夠圓滿成功。

