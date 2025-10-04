民眾黨團提修法　國家公園地質敏感區開發光電需環評

國民黨主席選舉在大罷免後熱鬧登場。今年黨主席選舉6位候選人與過去換屆主席選舉最大的不同，在資歷與威望上，相對沒有所謂的極品級的候選人，嚴格講也沒有第一級的人選，黨內期望2028可能參選總統的人選不願承擔黨務，從「強人獨裁」走向「弱主共治」，更是6位候選人未來的共同宿命。未來如何治理全黨，不再重演「醬缸文化」，是最大考驗。

