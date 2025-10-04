民眾黨團提修法 國家公園地質敏感區開發光電需環評
民眾黨團日前提案增訂開發太陽光電系統前須經環評。民眾黨團再提出國家公園法、地質法、發展觀光條例修正草案，明定國家公園、國家級風景區、地質敏感區不得設置地面型太陽光電系統，若設置需經環評審查。
社群平台日前流傳丹娜絲風災後太陽光電模組堆置分類照片，稱作「光電墳場」，引起關注。民眾黨團8月時提出環境影響評估法修正草案增訂太陽光電系統條款，包含國家公園、野生動物棲息地、重要濕地、國營與公營事業土地、山坡地、水面型系統等，在開發前都應實施環評，修正案已於8月29日經院會逕付二讀。
為配合環評法修正草案，民眾黨團再提出國家公園法、地質法、發展觀光條例修正草案，增訂不得於國家公園區域、國家級風景特定區、地質敏感區設置地面型太陽光電系統。
不過3項修正草案也明定，經環境影響評估審查通過，且設置或累積設置面積1公頃以下者，不在此限。
民眾黨團所提的國家公園法、地質法、發展觀光條例修正草案，已列入10月3日立法院會報告事項。3日院會進行時，民眾黨團提議逕付二讀，由於無人表達異議，擔任主席的立法院長韓國瑜裁示逕付二讀，並由民眾黨團召集協商。
