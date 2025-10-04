亞特蘭大辦事處國慶酒會 處長：台美是天生合作夥伴

駐亞特蘭大辦事處昨天舉辦雙十國慶酒會，處長林主恩表示，台美是天生合作夥伴，雙邊關稅談判順利，未來可望有更多台商赴美投資。肯塔基州州務卿也說，和台灣保持夥伴關係對維護美國國家利益至關重要。

駐亞特蘭大辦事處今天發布新聞稿表示，昨晚在擁有台灣鯨鯊的喬治亞水族館（Georgia Aquarium）舉辦中華民國（台灣）國慶酒會，林主恩夫婦、美國南卡羅萊納州州務卿韓蒙德（Mark Hammond）、肯塔基州州務卿亞當斯（Michael Adams），友邦瓜地馬拉、海地等多國總領事及各州議員等政、商、學界和僑胞共200多人共襄盛舉。

林主恩致詞表示，台灣是全球科技供應鏈核心，但台灣不只是供應商，更是創新夥伴，和美國企業一起發展人工智慧（AI）、5G和綠能科技，打造更安全、更可信賴的非紅供應鏈。

另外，他指出，台美是天生合作夥伴，雙邊貿易不斷成長，台灣現為美國第7大貿易夥伴，台美關稅談判順利，未來可望有更多台商赴美投資，台美將建立政府間合作機制，協助台商因應投資可能遇到的挑戰。

亞當斯致詞表示，今年6月受邀訪台，跟許多人進行對話，對台灣人民堅強的國家意識感到敬佩，並感謝台灣努力擴大對美貿易。現在美國在爭論台灣是否重要，他贊成美國政策應將美國放在首位，但與台灣保持夥伴關係，對維護美國國家利益至關重要。

韓蒙德致詞表示，台灣與南卡自1981年起建立姊妹關係後，雙方互動密切。台灣與南卡州去年10月簽署經貿備忘錄後，台灣企業豐祥集團於今年7月宣布投資1200萬美元，於南卡設立北美第一個生產據點，創造許多工作機會。

他也說，期待持續和台灣合作推展雙邊關係。

辦事處指出，國慶酒會由在南卡「色岱爾軍校」（The Citadel）就讀的11位台灣留學生演唱中華民國國歌，現場也播放聯邦參議員布萊克本（MarshaBlackburn）及聯邦眾議員巴爾（Andy Barr）和麥考米克（Rich McCormick）的祝賀影片。

駐亞特蘭大辦事處兼轄阿拉巴馬州、喬治亞州、肯塔基州、北卡羅萊納州、南卡羅萊納州、田納西州等6州業務。

