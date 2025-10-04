陳智菡：趙正宇買網軍攻擊對手 立委落選卻是桃勤董事長？

檢警破獲東南亞詐團委託台灣網路行銷公司，假冒輝達執行長黃仁勳成立代操外匯粉專，據ETtoday報導，主嫌李能謙另名委託人是現任桃勤董事長趙正宇，3年前選舉曾抹黑對手邱若華。民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，坑騙國人數千萬，還20萬交保？一個買網軍攻擊對手，沒選上立委，卻是桃勤董事長？

陳智菡表示，網軍頭叫李能謙是某藝人的先生，也是偶像劇製作人，養了一個皇御科技公司「網軍集團」，被檢警查扣的電腦裡發現落網前的任務，是操縱7000多筆社群帳號，努力「扮演智障小草」、「醜化民眾黨和黃國昌」，但幕後委託人及相關金流待查。

陳智菡說，檢方追查到另一條線，是李網軍頭的電腦裡，有竄改民進黨立委林俊憲的圖卡並上傳紀錄，惡意的攻擊中傷，可能意在影響民進黨初選。另有一關鍵人是曾競選桃園立委的趙正宇，趙正宇團隊曾委託皇御網軍公司量身打造，為期2個月的選戰網路攻擊及客製化留言，以抹黑對手邱若華，該網軍部隊最早在2022年就已經開始運作。

陳智菡提出三點質疑，為何這樣一個網軍集團可在外面收錢辦事，抹黑民眾黨、柯文哲和黃國昌？為何早就查到趙正宇花錢買網軍攻擊邱若華後，還一再放任這個網軍集團橫行，任其繼續偽造黃仁勳假粉專坑騙國人數千萬元，如今還能20萬交保？一個買網軍攻擊對手的人，沒選上立委，現在卻是桃勤董事長？

