去年中秋看嘸月亮...今年遇賴清德生日 柯文哲不講壞話送4字

民眾黨前主席柯文哲交保後，頻繁透過短影音與外界互動，隨著中秋將至，柯文哲回應烤肉必帶食材及討厭吃什麼等問題，對於去年中秋節怎麼過，柯說他都搞不清楚，在裡面也看不到月亮。而今年中秋節也是賴清德總統生日，柯文哲說，「我們不會講人家壞話啦，好自為之。」影片發布至今已有56.8萬觀看。

影片中問到，中秋節烤肉必帶食材，柯文哲表示，他通常都只有人去而已，都去吃人家烤給他吃，「所以你說我會準備什麼？答案是不會，我如果自己準備我就不會去了。」至於烤肉都塗什麼醬料，柯文哲說，有什麼就塗什麼，他只負責吃而已。

至於最討厭烤什麼東西來吃？柯文哲說，「綠色的那個…，青椒那類的」，拿蔬菜來烤滿奇怪的。

影片中間問到，去年中秋節過得怎麼樣？柯文哲表示，去年中秋節他都搞不清楚，在裡面反正也看不到月亮，「我那個房間是看不到東西的」。柯還說，去年沒有吃到月餅，月餅送進去，看守所都要先剪開檢查，每個包子什麼都要打開，怕說裡面還夾雜毒品，所以只要是完整的包子、月餅，就全部都要打開，甚至所有衣服都要先泡過水再給你。

對於今年中秋節也是賴清德生日，幕僚問，要祝賴生日快樂？柯文哲笑說，「我們不會講人家壞話啦，這個，好自為之。」影片底下吸引大批網友留言「阿北品德真好」、「最討厭綠色....」、「還是我熟悉的阿北。」 民眾黨前主席柯文哲交保後至今，頻頻拍影片與外界互動。圖／聯合報系資料照片

商品推薦