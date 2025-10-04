快訊

日經亞洲：趙怡翔赴華府尋求接觸川普政府 前官員稱美方不會冒險

苗栗隨機殺人可望逃死？7年前牙醫父被殺…兒：司法就是保護加害人

日本機場驚險一幕！旅客行李險遭陌生女子推走「我在旁邊也敢動」

去年中秋看嘸月亮...今年遇賴清德生日 柯文哲不講壞話送4字

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
今年中秋節也是賴清德總統生日，柯文哲說，「我們不會講人家壞話啦，好自為之。」圖／取自柯文哲instagram
今年中秋節也是賴清德總統生日，柯文哲說，「我們不會講人家壞話啦，好自為之。」圖／取自柯文哲instagram

民眾黨前主席柯文哲交保後，頻繁透過短影音與外界互動，隨著中秋將至，柯文哲回應烤肉必帶食材及討厭吃什麼等問題，對於去年中秋節怎麼過，柯說他都搞不清楚，在裡面也看不到月亮。而今年中秋節也是賴清德總統生日，柯文哲說，「我們不會講人家壞話啦，好自為之。」影片發布至今已有56.8萬觀看。

影片中問到，中秋節烤肉必帶食材，柯文哲表示，他通常都只有人去而已，都去吃人家烤給他吃，「所以你說我會準備什麼？答案是不會，我如果自己準備我就不會去了。」至於烤肉都塗什麼醬料，柯文哲說，有什麼就塗什麼，他只負責吃而已。

至於最討厭烤什麼東西來吃？柯文哲說，「綠色的那個…，青椒那類的」，拿蔬菜來烤滿奇怪的。

影片中間問到，去年中秋節過得怎麼樣？柯文哲表示，去年中秋節他都搞不清楚，在裡面反正也看不到月亮，「我那個房間是看不到東西的」。柯還說，去年沒有吃到月餅，月餅送進去，看守所都要先剪開檢查，每個包子什麼都要打開，怕說裡面還夾雜毒品，所以只要是完整的包子、月餅，就全部都要打開，甚至所有衣服都要先泡過水再給你。

對於今年中秋節也是賴清德生日，幕僚問，要祝賴生日快樂？柯文哲笑說，「我們不會講人家壞話啦，這個，好自為之。」影片底下吸引大批網友留言「阿北品德真好」、「最討厭綠色....」、「還是我熟悉的阿北。」

民眾黨前主席柯文哲交保後至今，頻頻拍影片與外界互動。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲交保後至今，頻頻拍影片與外界互動。圖／聯合報系資料照片

中秋節 柯文哲 賴清德

延伸閱讀

賴清德車城福安宮參拜 讚台灣經濟成長「超日趕美贏大陸」

盧秀燕最大假想敵不是賴清德 他點名竟是「榜外」的陳其邁

「怎麼把柯文哲一槍畢命？」 應曉薇：我和黃景茂是最佳男、女配角

柯文哲公開挺黃國昌 怒斥檢察官追殺真正揭弊的人

相關新聞

11月底普發現金？卓揆喊能快就快 光復災民考慮專案處理

普發現金一萬元到底何時發放？行政院長卓榮泰昨天表態，立院審議完經總統公告後，一個月內可以發放。立法院人士預估，由於最近遇...

去年中秋看嘸月亮...今年遇賴清德生日 柯文哲不講壞話送4字

民眾黨前主席柯文哲交保後，頻繁透過短影音與外界互動，隨著中秋將至，柯文哲回應烤肉必帶食材及討厭吃什麼等問題，對於去年中秋...

「想想論壇」復活！蔡英文：用共識化解政治紛擾

由前總統蔡英文創辦的小英教育基金會所經營的「想想論壇」昨改版再出發，蔡英文表示，當政治越來越紛擾，台灣人民也逐漸能用政策...

勤益科大學生赴花蓮救災租車...老闆打折還助物資 連隔壁店都慨捐

花蓮光復鄉因洪災受創，國立勤益科技大學國際志工服務社的12學生也主動前往災區協助清理家園，其中有兩人還體力不支生病。不過...

弱勢黨魁走向集體領導 國民黨改革挑戰在制度

國民黨主席選舉在大罷免後熱鬧登場。今年黨主席選舉6位候選人與過去換屆主席選舉最大的不同，在資歷與威望上，相對沒有所謂的極品級的候選人，嚴格講也沒有第一級的人選，黨內期望2028可能參選總統的人選不願承擔黨務，從「強人獨裁」走向「弱主共治」，更是6位候選人未來的共同宿命。未來如何治理全黨，不再重演「醬缸文化」，是最大考驗。

陳智菡：趙正宇買網軍攻擊對手 立委落選卻是桃勤董事長？

檢警破獲東南亞詐團委託台灣網路行銷公司，假冒輝達執行長黃仁勳成立代操外匯粉專，據ETtoday報導，主嫌李能謙另名委託人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。