交通部長投書美媒 籲支持台灣參與國際民航組織
南加州「燈塔媒體新聞」旗下21家城市週報，近日刊登交通部長陳世凱文章，呼籲國際為了全球飛航安全，支持台灣參與國際民航組織。
「國際民航組織」（ICAO）近日在加拿大舉行。陳世凱以「請支持台灣參與國際民航組織」為題，投書美國媒體。
陳世凱指出，台灣所屬的台北飛航情報區（TaipeiFIR）管轄東亞龐大空中交通，與全球航空網路緊密相連，中國多次逕行發布臨時危險區、軍演範圍，未依照ICAO規定於7天前發布，嚴重影響飛航安全。
陳世凱指出，航空安全不分國界，中國刻意排拒台灣參與ICAO，讓全球飛安蒙受風險。
陳世凱強調，台灣民航局致力維持最高飛安標準，遵守ICAO標準及措施，然而這些努力須有即時完整的資訊，參與各項技術會議、專業訓練，才能持續有效提升飛安與區域安全。
駐洛杉磯辦事處長紀欽耀近日也投書南加州的「比佛利報」（Beverly Press），為台灣發聲，爭取參與「國際民航組織」（ICAO）。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言