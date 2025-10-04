交通部長投書美媒　籲支持台灣參與國際民航組織

快訊

中央社／ 洛杉磯3日專電

南加州「燈塔媒體新聞」旗下21家城市週報，近日刊登交通部長陳世凱文章，呼籲國際為了全球飛航安全，支持台灣參與國際民航組織。

「國際民航組織」（ICAO）近日在加拿大舉行。陳世凱以「請支持台灣參與國際民航組織」為題，投書美國媒體。

陳世凱指出，台灣所屬的台北飛航情報區（TaipeiFIR）管轄東亞龐大空中交通，與全球航空網路緊密相連，中國多次逕行發布臨時危險區、軍演範圍，未依照ICAO規定於7天前發布，嚴重影響飛航安全。

陳世凱指出，航空安全不分國界，中國刻意排拒台灣參與ICAO，讓全球飛安蒙受風險。

陳世凱強調，台灣民航局致力維持最高飛安標準，遵守ICAO標準及措施，然而這些努力須有即時完整的資訊，參與各項技術會議、專業訓練，才能持續有效提升飛安與區域安全。

駐洛杉磯辦事處長紀欽耀近日也投書南加州的「比佛利報」（Beverly Press），為台灣發聲，爭取參與「國際民航組織」（ICAO）。

