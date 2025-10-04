出席米蘭國慶酒會 義參院副議長：台灣應獲國際承認

快訊

中央社／ 羅馬3日專電

米蘭辦事處今天舉辦國慶酒會，義大利參議院副議長錢益友（GianMarco Centinaio）致詞表示，台灣是民主國家的代表，理應獲得國際社會承認並加入國際組織。

駐米蘭辦事處2023年10月16日正式對外運作，即將迎來2週年。國慶酒會吸引超過120位嘉賓出席，包括參議院副議長錢益友，倫巴底大區議會地方自治委員會主席馬蘭奇尼（Giovanni Malanchini），反黑反貪及平等教育委員會副主席馬雷利（Luca Marrelli），環境能源氣候及民防委員會副主席巴賽（Riccardo Pase）及米蘭市議員卡布托 （Daniela Caputo） 等多位政要。

駐米蘭辦事處發布新聞稿指出，典禮以旅義青年音樂家演唱兩國國歌揭幕，駐米蘭辦事處長林讚南致詞表示，國際社會已深刻認識台海和平穩定對全球貿易與供應鏈的重要性，然而台灣仍在中國不當詮釋聯大第2758號決議下，被排除於聯合國及其下專門組織之外。

林讚南強調，民主台灣並不孤單，感謝包括義大利在內的7大工業國集團（G7）及理念相近國家對台灣國際參與的支持。近期倫巴底大區議會「生產及職業培訓委員會」主席文杜拉（ Marcello Ventura ）率團訪台，更展現了義方對台灣的堅定支持。

林讚南表示，未來台灣將持續推動「總合外交」，深化與義北各界在半導體、AI等高科技領域合作，共同打造安全穩固的「非紅供應鏈」，促進台義互利共榮。

錢益友致詞表示，台灣是民主國家的代表，理應獲得國際社會承認並加入國際組織，台義關係不僅在經貿與文化層面交流越來越密切，更是基於共同價值的夥伴。

馬蘭奇尼致詞指出，他在今年9月參加訪台行程中，不僅見證台灣的經濟與高科技發展，更深切體驗台灣人民珍視的民主價值，未來將持續推動相關動議，支持台灣國際參與。

嘉賓在會中舉杯同慶，共享以國旗與晶片為造型的蛋糕，齊聲祝賀「台灣生日快樂」，現場布置以台義兩國國旗及展示立牌，呈現台灣國情與台義交流成果；三陽義大利分公司並展示最新型摩托車，象徵雙邊經貿合作。

酒會特別播放「堅韌的台灣」國慶影片，並邀請旅義青年音樂家帶來台灣民謠組曲與義大利經典樂曲，以及準備台灣鹹酥雞、刈包等特色美食與噶瑪蘭威士忌，讓賓客讚不絕口；中華航空與長榮航空還在會中提供台北航線機票抽獎，將現場氣氛帶到最高潮。

