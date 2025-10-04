聽新聞
0:00 / 0:00
查軍公教陸證常態化…政院人士：頻次尊重各部會規畫
陸委會今年初針對軍公教核心人員是否領有大陸證件展開查核，並研擬明年起以每半年為期進行常態化查核。行政院人士昨表示，政院請各部會建立常態化清查機制，至於查核頻次，則尊重各部會規畫。
陸委會今年初針對軍公教核心人員是否領有大陸有關身分證件，展開專案查核，並且宣布將「常態化、制度化」查核，據了解，陸委會先前召集會議，建議採每半年為頻率進行查核，將於明年元旦上路。
政院人士表示，卓榮泰院長已多次說明，軍公教具有國家忠誠義務，不得持有中國身分證件。相關人士指出，對於軍公教核心人員的部分，政院請各部會建立常態化的清查機制，至於查核頻次，則尊重各部會的規畫。
人事行政總處表示，兩岸相關事務政策由陸委會決定，人事總處會配合轉發公文及加強宣導，不過目前為止，尚未接到更進一步常態化查核的相關訊息。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言