查軍公教陸證常態化…政院人士：頻次尊重各部會規畫

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
行政院人士表示，政院請各部會建立常態化清查軍公教陸證機制，查核頻次則尊重各部會規畫。 記者李人岳／攝影

陸委會今年初針對軍公教核心人員是否領有大陸證件展開查核，並研擬明年起以每半年為期進行常態化查核。行政院人士昨表示，政院請各部會建立常態化清查機制，至於查核頻次，則尊重各部會規畫。

陸委會今年初針對軍公教核心人員是否領有大陸有關身分證件，展開專案查核，並且宣布將「常態化、制度化」查核，據了解，陸委會先前召集會議，建議採每半年為頻率進行查核，將於明年元旦上路。

政院人士表示，卓榮泰院長已多次說明，軍公教具有國家忠誠義務，不得持有中國身分證件。相關人士指出，對於軍公教核心人員的部分，政院請各部會建立常態化的清查機制，至於查核頻次，則尊重各部會的規畫。

人事行政總處表示，兩岸相關事務政策由陸委會決定，人事總處會配合轉發公文及加強宣導，不過目前為止，尚未接到更進一步常態化查核的相關訊息。

查軍公教陸證常態化…學者：制度性威懾 程序須公平

陸委會對軍公教是否申領大陸證件將「常態化」查核。國安戰略學者、開南大學副校長陳文甲受訪表示，台灣強化審查機制確有必要性，但也提醒政府，落實上須兼顧程序公平、個資保護、申訴機制等。

查軍公教陸證常態化 游毓蘭：製造寒蟬效應 羅智強：共諜在總統府

陸委會今年初針對領取大陸證件，對現職軍公教核心人員專案查核，還將常態化、制度化查核，且頻率擬每半年一次，將於明年元月一日上路。前立委游毓蘭也說，陸委會此舉會形成寒蟬效應，讓民眾不安。

新聞眼／忠誠考核能團結台灣？民進黨擺明不信任軍公教

去年底網紅「八炯」製作統戰紀錄片後，今年二月政府開始對軍公教人員清查是否領取陸證，這波歷時將近五個月的專案查核，觸及六十二萬餘人，只查到二人有大陸身分證。如今政府進一步將此查核變成半年一次的常態化辦理，把軍公教人員當情報人員來忠誠考核，大動干戈只因不信任軍公教群體。

