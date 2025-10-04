許倬雲追思會 葉匡時感嘆「兩岸路線離許的理想愈來愈遠」
蔣經國基金會昨在台北蔣經國紀念圖書館舉行中研院士許倬雲的追思會，聯合報前社長張作錦致詞表示，「國家親人朋友一直在他心裡，我們也會把他放在心裡」；留學時曾受許氏夫婦照顧的交通部前部長葉匡時感嘆，兩岸近年路線離許倬雲理想愈來愈遠。
蔣經國基金會董事長錢復指出，基金會宗旨是獎助漢學研究，有人看名字以為是政治團體，許倬雲時任美國分會長與諮議委員會總召集人，一再要求所有活動不做政治考量，才打響學術口碑。錢復也說，許倬雲和夫人孫曼麗聯名設立的「許孫獎學金」，不久就可頒發，繼續鼓勵年輕研究者。
張作錦說，許倬雲克服身體殘障，個性剛強堅毅，卻有冷靜頭腦與溫暖的心，始終關懷國家、親人、朋友。聯經出版公司發行人林載爵說，許倬雲除了學術著作，還「不務正業」推動大眾史學，把知識轉化成一般讀者的語言。葉匡時呼應林載爵，表示常在管理學課堂上，建議學生讀許倬雲的「從歷史看領導」、「從歷史看組織」。
葉匡時也回憶，一九八四年擔任匹茲堡中國同學會長，時任導師的許倬雲說，歌手李建復是其外甥，馬上要來匹茲堡唸書，「可叫他來迎新會唱歌」，果然創下人數紀錄。擔任司儀的李建復聞言打趣，「原來我就這樣被舅舅給賣了。」
許倬雲晚年受訪提及「但悲不見九州同」，引起爭議。葉匡時說，許倬雲著作中可看出，其理想世界類似「禮運大同篇」所描述，但令人感慨的是，台海兩岸的發展，似乎都愈走愈遠。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言