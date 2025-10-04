「想想論壇」復活！蔡英文：用共識化解政治紛擾

由前總統蔡英文創辦的小英教育基金會所經營的「想想論壇」昨改版再出發，蔡英文表示，當政治越來越紛擾，台灣人民也逐漸能用政策來嘗試說服、用共識來化解政治；期待凝聚公共思考、拓展社會對話，讓不同世代、不同專業的聲音能在此交流，為台灣想想下一步。

二○一六年蔡英文當選總統後，「想想論壇」人員逐漸縮編，僅維持低度運作，約在二○二三年就不再更新文章。

蔡英文昨在臉書表示，「民主，是一條需要大家一起走的路。」二○一二年由小英教育基金會創刊的「想想論壇」，昨改版再出發。在擔任總統的期間，她有一個深刻的體驗，在政治和政策之間，必須有所平衡。蔡英文說，在她執政之前，在許多專家、學者與公民的建議下，擬定了十年政綱，作為執政的基礎。在她執政之後，逐步按照規劃調整、打造一個更好的台灣。

她表示，「民主，更成為台灣站上國際舞台的關鍵字。」當世界越來越複雜，當政治越來越紛擾，台灣人民也逐漸能用政策來嘗試說服、用共識來化解政治，並且能在歧見之中，保持冷靜，看見差異、學會理解，一起團結向前邁進。正如同「想想論壇」的發刊詞所說「台灣人民對良善社會的渴望並沒有消失，講道理的時代並沒有過去」。

「想想論壇」昨改版上路後，也刊登蔡政府時期財政部長蘇建榮撰文，主題正是「年金改革 不應半途而廢」，該文強調，各種年金制度，都必須立基於「永續」和「公平」兩大原則；喊停年金改革，將對整體年改造成頓挫，應共同思考未來的路怎麼走。

