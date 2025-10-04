觀察站／蔡英文苦口婆心盼尋共識 賴政府應深思

作為卸任後仍享有高聲望的政治領袖，蔡英文過去一年多來十分低調，但她幾次公開的言談，大多強調民主精神、團結以及用共識化解政治分歧等。蔡英文對台灣內外部處境的憂慮與多數國人感受相同，而她的提醒與建言，當前主政的賴政府也該悉心聆聽與感受。

蔡英文卸任後鮮少有公開活動，但她卸任後曾赴加拿大參與國際論壇，也二度出訪歐洲，重點都在傳遞台灣守護民主自由的決心。小英基金會創立的「想想論壇」昨復活，其實蔡英文卸任後就不斷思考要繼續透過該論壇，凝聚公共思考、拓展社會對話，讓社會中的不同聲音進行交流。

原訂今年七、八月間，「想想論壇二點○」就要上路，但當時正逢大罷免失敗，民進黨內愁雲慘霧，黨內也有對賴清德的質疑聲浪；最終小英基金會為了「避免爭議」，決定延遲想想論壇改版時間。

大罷免失敗後，蔡英文曾表示「台灣面臨的內外挑戰與威脅依然非常多，越是困難的時候，越要團結」。而這次「想想論壇」重新出發，蔡英文強調「當政治越來越紛擾，台灣人民也逐漸能用政策來嘗試說服、用共識來化解政治」。

對照過去一年多來賴政府執政，除了面對嚴峻外部挑戰，更嚴重的是，在賴政府少數執政的情況下，因為民進黨採取對抗姿態，國內朝野對立僵局無解，且越演越烈，大罷免撕裂社會團結，讓台灣政局動盪不安。

蔡英文過去八年執政，雖然也遭到在野黨強力挑戰，但蔡仍維持一定的政治聲望，即使卸任後對綠營以及中間選民仍有強大的「號召力」。

如今，蔡英文不斷呼籲要「團結」「用共識化解分歧」，這樣的建言，不論朝野政治人物都應該深思。

