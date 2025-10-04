聽新聞
0:00 / 0:00

傳11月底普發萬元 GDP估增0.65個百分點

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導

為因應美國關稅衝擊，行政院編列規模達五五○○億元的因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算。國民黨立委廖先翔昨關注特別預算中普發現金一萬元能貢獻多少ＧＤＰ，主計長陳淑姿表示，國發會預估是成長約○點四一五個百分點，主計總處評估是○點六五個百分點。

廖先翔質詢時也問及，此次特別預算不受預算法第六十二、六十三條限制，可以流用，這是立法院對行政院的高度尊重，但也看到媒體廣告費用，此為本屆立法院最關注，若有預算被砍，卓榮泰是否以不適用預算法「不得流用」的規定，直接補回來？

卓揆表示，後續二百億元需要時才會提出來，不會不珍惜國家的資源，也拜託立法院各委員會能合理審查預算，需要的多留下來。

廖先翔也問，行政院是否能承諾，五五○○億元特別預算不論是在採購、投資，能讓本國廠商承攬，或例如國防、海巡設備也優先選擇國內廠商，才能達到促進經濟效果。

國防部長顧立雄說，韌性特別預算中，國防部的部分約占一一三二億元，他可以承諾，這次特別預算會用在國內的資通、營造，一定會擴大內需產能。

海委會主委管碧玲表示，除非裝備屬於靈敏度很高、國內無法生產，否則會朝輔導國內廠商製造方向努力。

普發現金 卓榮泰 行政院

延伸閱讀

曾參加1人畢業典禮 廖先翔：這樣對孩子是好的嗎？質詢教育部提對策

軍公教停砍年金列優先法案 傅崐萁：白委不反對 有望一票險勝

13藍委相挺登記選主席 羅智強：鬥國民黨一流的人 怎打敗賴清德？

台鐵汐科站改善工程一波三折 廖先翔現勘 月台搭建臨時梯已見雛形

相關新聞

影／插手中華電信升遷？陳玉珍反嗆工會幹部濫權「不聽話就打壓」

中華電信工會指控有立委介入升遷事件延燒，國民黨籍金門立委陳玉珍今天強烈反擊，痛批「真正濫權的是部分工會不肖幹部」，指他們...

民代干預升遷？中華電信工會點名「金門陳姓立委」 罕見開嗆忍無可忍

中華電信工會今日罕見對外發出強硬聲明，控訴「金門陳姓立委」長期介入公司人事升遷，嚴重破壞職場公平與工會自主，要求公司堅守...

請假六日黨主席辯論 羅智強：我要用2周超越鄭麗文

國民黨主席選戰戰況白熱化，候選人、立委羅智強今在臉書上宣布，他參選到底外，要用2個星期超越民調領先的候選人鄭麗文，而他要...

苗栗隨機傷人 陳菁徽：要編織起更堅固的社會安全網

苗栗日前發生隨機傷人事件，導致一名11歲小女孩仍在救護病房搶救，國民黨立委陳菁徽今日說，「又氣又痛！怎麼又發生了？」是時...

許倬雲追思會 葉匡時感嘆「兩岸路線離許的理想愈來愈遠」

蔣經國基金會昨在台北蔣經國紀念圖書館舉行中研院士許倬雲的追思會，聯合報前社長張作錦致詞表示，「國家親人朋友一直在他心裡，...

查軍公教陸證常態化 明年起每半年督考1次

陸委會於年初與多個部會對於是否領取大陸證件，專案查核六十二點六萬名軍公教核心人員，並決定自明年起「常態化、制度化查核」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。