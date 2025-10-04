傳11月底普發萬元 GDP估增0.65個百分點

為因應美國關稅衝擊，行政院編列規模達五五○○億元的因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算。國民黨立委廖先翔昨關注特別預算中普發現金一萬元能貢獻多少ＧＤＰ，主計長陳淑姿表示，國發會預估是成長約○點四一五個百分點，主計總處評估是○點六五個百分點。

廖先翔質詢時也問及，此次特別預算不受預算法第六十二、六十三條限制，可以流用，這是立法院對行政院的高度尊重，但也看到媒體廣告費用，此為本屆立法院最關注，若有預算被砍，卓榮泰是否以不適用預算法「不得流用」的規定，直接補回來？

卓揆表示，後續二百億元需要時才會提出來，不會不珍惜國家的資源，也拜託立法院各委員會能合理審查預算，需要的多留下來。

廖先翔也問，行政院是否能承諾，五五○○億元特別預算不論是在採購、投資，能讓本國廠商承攬，或例如國防、海巡設備也優先選擇國內廠商，才能達到促進經濟效果。

國防部長顧立雄說，韌性特別預算中，國防部的部分約占一一三二億元，他可以承諾，這次特別預算會用在國內的資通、營造，一定會擴大內需產能。

海委會主委管碧玲表示，除非裝備屬於靈敏度很高、國內無法生產，否則會朝輔導國內廠商製造方向努力。

