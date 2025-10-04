11月底普發現金？卓揆喊能快就快 光復災民考慮專案處理

普發現金一萬元到底何時發放？行政院長卓榮泰昨天表態，立院審議完經總統公告後，一個月內可以發放。立法院人士預估，由於最近遇到中秋、雙十連假等，普發現金最快將在十七日三讀，因此確定要拖到十一月底前才發放。

國民黨立委葉元之昨質詢追問，卓榮泰指預算生效後一個月內可以發放，那十一月底以前一定可以發放嗎？卓榮泰答詢指「是」、「能快就快」，只是安全措施會設想比較周延。

卓榮泰昨赴立院報告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」編製經過並備詢，多名在野黨立委輪番上陣關切普發現金發放時程。

民眾黨立委張啓楷昨質詢要求卓榮泰承諾，最晚十月底前發放，但卓榮泰未點頭，指普發現金給二三五○萬人以上，作業相當大，雖然之前有發放六千現金平台當作基礎，但也正進行優化，而且今年比較不一樣的是，還要防堵詐騙行為，希望要預先做好資安。

財政部長莊翠雲說，前置作業已在進行中、也測試了，這次還增加一千多台的ＡＴＭ機台。若花蓮縣光復鄉災民證件被沖走，政府如何發放？莊翠雲說，發放時間有六個月，會先協助光復鄉民眾盡快補辦證件，如果有特別需要，將考量另外用專案方式處理。

卓榮泰強調，行政院已在九月十一日把預算案就送到立院了，已快一個月了，「政院並無拖延」。

張啓楷則痛批，卓揆先後以違憲、排富、提供不領選項，「連三次大翻車」；卓榮泰反嗆，「你完全不了解狀況」，氣氛一度緊張。

傳出政院能發普發現金卻不發放，卓揆說，外界對程序有些誤會，政院提出強化韌性的特別條例後，昨才到立法院報告特別預算與備詢；必須等預算通過後，才能普發現金。

立法院財委會十月八日、九日將審查特別預算，立院人士說，最快九日初審送出委員會，中間還要由立法院長韓國瑜召集協商，最快十七日三讀，卓榮泰指立院完成審議後一個月內發放，因此可能要拖到十一月底。

