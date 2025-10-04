聽新聞
0:00 / 0:00

11月底普發現金？卓揆喊能快就快 光復災民考慮專案處理

聯合報／ 記者唐筱恬蔡晉宇李人岳／台北報導
立委關注十一月底前能否普發現金一萬元，行政院長卓榮泰（左）昨在立院答詢表示，「能快就快」。記者邱德祥／攝影
立委關注十一月底前能否普發現金一萬元，行政院長卓榮泰（左）昨在立院答詢表示，「能快就快」。記者邱德祥／攝影

普發現金一萬元到底何時發放？行政院長卓榮泰昨天表態，立院審議完經總統公告後，一個月內可以發放。立法院人士預估，由於最近遇到中秋、雙十連假等，普發現金最快將在十七日三讀，因此確定要拖到十一月底前才發放。

國民黨立委葉元之昨質詢追問，卓榮泰指預算生效後一個月內可以發放，那十一月底以前一定可以發放嗎？卓榮泰答詢指「是」、「能快就快」，只是安全措施會設想比較周延。

卓榮泰昨赴立院報告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」編製經過並備詢，多名在野黨立委輪番上陣關切普發現金發放時程。

民眾黨立委張啓楷昨質詢要求卓榮泰承諾，最晚十月底前發放，但卓榮泰未點頭，指普發現金給二三五○萬人以上，作業相當大，雖然之前有發放六千現金平台當作基礎，但也正進行優化，而且今年比較不一樣的是，還要防堵詐騙行為，希望要預先做好資安。

財政部長莊翠雲說，前置作業已在進行中、也測試了，這次還增加一千多台的ＡＴＭ機台。若花蓮縣光復鄉災民證件被沖走，政府如何發放？莊翠雲說，發放時間有六個月，會先協助光復鄉民眾盡快補辦證件，如果有特別需要，將考量另外用專案方式處理。

卓榮泰強調，行政院已在九月十一日把預算案就送到立院了，已快一個月了，「政院並無拖延」。

張啓楷則痛批，卓揆先後以違憲、排富、提供不領選項，「連三次大翻車」；卓榮泰反嗆，「你完全不了解狀況」，氣氛一度緊張。

傳出政院能發普發現金卻不發放，卓揆說，外界對程序有些誤會，政院提出強化韌性的特別條例後，昨才到立法院報告特別預算與備詢；必須等預算通過後，才能普發現金。

立法院財委會十月八日、九日將審查特別預算，立院人士說，最快九日初審送出委員會，中間還要由立法院長韓國瑜召集協商，最快十七日三讀，卓榮泰指立院完成審議後一個月內發放，因此可能要拖到十一月底。

普發現金 卓榮泰 立法院 光復鄉

延伸閱讀

藍委批花蓮災情重建及協調缺乏信任 卓榮泰：會派政委主責跨部會協調

洪孟楷要求官員加入藍白委通訊群組 卓榮泰：通訊錄大家都有吧

莊瑞雄爭取台東納公地放領 卓榮泰：全面盤點檢討相關土地

駁斥花蓮賑災善款挪用傳聞　卓榮泰：一定用於災民

相關新聞

影／插手中華電信升遷？陳玉珍反嗆工會幹部濫權「不聽話就打壓」

中華電信工會指控有立委介入升遷事件延燒，國民黨籍金門立委陳玉珍今天強烈反擊，痛批「真正濫權的是部分工會不肖幹部」，指他們...

民代干預升遷？中華電信工會點名「金門陳姓立委」 罕見開嗆忍無可忍

中華電信工會今日罕見對外發出強硬聲明，控訴「金門陳姓立委」長期介入公司人事升遷，嚴重破壞職場公平與工會自主，要求公司堅守...

請假六日黨主席辯論 羅智強：我要用2周超越鄭麗文

國民黨主席選戰戰況白熱化，候選人、立委羅智強今在臉書上宣布，他參選到底外，要用2個星期超越民調領先的候選人鄭麗文，而他要...

苗栗隨機傷人 陳菁徽：要編織起更堅固的社會安全網

苗栗日前發生隨機傷人事件，導致一名11歲小女孩仍在救護病房搶救，國民黨立委陳菁徽今日說，「又氣又痛！怎麼又發生了？」是時...

許倬雲追思會 葉匡時感嘆「兩岸路線離許的理想愈來愈遠」

蔣經國基金會昨在台北蔣經國紀念圖書館舉行中研院士許倬雲的追思會，聯合報前社長張作錦致詞表示，「國家親人朋友一直在他心裡，...

查軍公教陸證常態化 明年起每半年督考1次

陸委會於年初與多個部會對於是否領取大陸證件，專案查核六十二點六萬名軍公教核心人員，並決定自明年起「常態化、制度化查核」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。