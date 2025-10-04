聽新聞
APEC領袖會議 林信義可望代表出席

聯合報／ 記者周佑政黃婉婷李人岳／台北報導

ＡＰＥＣ峰會本月底將在南韓慶州登場，行政院長卓榮泰昨天在立法院答詢時透露，今年我方領袖代表「應該是決定了」，總統府正在作業。據了解，繼去年之後，今年可望再由總統府資政林信義出任我領袖代表，這也將是林信義第五度代表我國參與ＡＰＥＣ。

另據了解，今年ＡＰＥＣ雙部長年會（ＡＭＭ），則可望由行政院政務委員兼國科會主委吳誠文，以及政務委員兼經貿辦總談判代表楊珍妮率團出席。

去年的ＡＰＥＣ在秘魯利馬舉辦，賴清德總統當時就邀請林信義擔任領袖代表，並指示林信義與代表團向國際傳達台灣三項重要主張。

林信義去年出席ＡＰＥＣ返國後表示，與會期間也積極利用各種場合與各國領袖互動，台灣始終秉持包容合作的精神，展現與世界各國分享經濟發展的意願，期待未來能夠在更多議題上與ＡＰＥＣ各經濟體深化交流共同面對挑戰，為區域穩定與繁榮貢獻更多力量。

林信義 總統府 賴清德 南韓

