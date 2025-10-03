聽新聞
林岱樺涉詐領助理費遭起訴 傳廉政會將懲處？她怒斥假消息盼揪出幕後黑手
角逐下屆高雄市長選舉民進黨黨內初選的立委林岱樺今天發表聲明，駁斥某網路媒體日前報導「廉政會將於10月中旬做出懲處」是假消息，強調廉政會已證實未發布相關訊息，痛批有人刻意放話帶風向，意圖影響初選的公平性，並要求黨內即刻展開調查，揪出幕後黑手。
林岱樺因涉詐領助理費遭檢方起訴，她於7月赴黨內廉政會說明，當時並未被做出停權處分。
林岱樺說，遭檢方起訴後，已透過律師提出無罪辯護狀，也積極走訪基層與選民面對面溝通，說明案情並捍衛自身清白，過程中獲得許多鄉親的理解與支持，有人刻意冒用「廉政會」之名散播不實訊息，企圖在選舉前製造輿論壓力，嚴重損害個人名譽與黨內初選公正性。
林岱樺強調，黨內過去曾有等待法院一審判決出爐後，才依規定做處分的前例，如今僅在起訴階段就傳出將遭懲處，顯然是雙重標準，也有失公平，呼籲廉政會盡速啟動調查，揪出假新聞與放話來源，避免外界對黨內程序產生質疑，捍衛民進黨聲譽及她個人的政治清白。
