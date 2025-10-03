快訊

台積電沒有極限？盤後鉅額交易喜見「1,500」

北士科卡關…輝達對台政治口水戰非常失望 2原因絕不接受先建後移方案

插手中華電信升遷？ 陳玉珍反嗆工會幹部濫權「不聽話就打壓」

聽新聞
0:00 / 0:00

林岱樺涉詐領助理費遭起訴 傳廉政會將懲處？她怒斥假消息盼揪出幕後黑手

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
民進黨立委林岱樺駁斥「廉政會將於10月中旬做出懲處」是假消息。記者郭韋綺／翻攝
民進黨立委林岱樺駁斥「廉政會將於10月中旬做出懲處」是假消息。記者郭韋綺／翻攝

角逐下屆高雄市長選舉民進黨黨內初選的立委林岱樺今天發表聲明，駁斥某網路媒體日前報導「廉政會將於10月中旬做出懲處」是假消息，強調廉政會已證實未發布相關訊息，痛批有人刻意放話帶風向，意圖影響初選的公平性，並要求黨內即刻展開調查，揪出幕後黑手。

林岱樺因涉詐領助理費遭檢方起訴，她於7月赴黨內廉政會說明，當時並未被做出停權處分。

林岱樺說，遭檢方起訴後，已透過律師提出無罪辯護狀，也積極走訪基層與選民面對面溝通，說明案情並捍衛自身清白，過程中獲得許多鄉親的理解與支持，有人刻意冒用「廉政會」之名散播不實訊息，企圖在選舉前製造輿論壓力，嚴重損害個人名譽與黨內初選公正性。

林岱樺強調，黨內過去曾有等待法院一審判決出爐後，才依規定做處分的前例，如今僅在起訴階段就傳出將遭懲處，顯然是雙重標準，也有失公平，呼籲廉政會盡速啟動調查，揪出假新聞與放話來源，避免外界對黨內程序產生質疑，捍衛民進黨聲譽及她個人的政治清白。

民進黨立委林岱樺駁斥「廉政會將於10月中旬做出懲處」是假消息。記者郭韋綺／翻攝
民進黨立委林岱樺駁斥「廉政會將於10月中旬做出懲處」是假消息。記者郭韋綺／翻攝

廉政 林岱樺 民進黨

延伸閱讀

林岱樺啟動廟口開講行程 「大改革」訴求獲熱烈回應

影／民調陷膠著！林岱樺喊出「護國市長」拚初選 參選到底意味濃

為廢棄物掩埋亂象找解方 林岱樺：促嚴打非法中央協調合法去處

綠黨內初選禁掛大咖同框照 高雄最大贏家是她

相關新聞

影／插手中華電信升遷？陳玉珍反嗆工會幹部濫權「不聽話就打壓」

中華電信工會指控有立委介入升遷事件延燒，國民黨籍金門立委陳玉珍今天強烈反擊，痛批「真正濫權的是部分工會不肖幹部」，指他們...

民代干預升遷？中華電信工會點名「金門陳姓立委」 罕見開嗆忍無可忍

中華電信工會今日罕見對外發出強硬聲明，控訴「金門陳姓立委」長期介入公司人事升遷，嚴重破壞職場公平與工會自主，要求公司堅守...

被點名選台北市長？苗博雅稱「優秀人才多」 反拋民進黨這4人

民進黨前天開選舉對策委員會，盤點2026個縣市首長參選戰將，北市部分傳出社民黨議員苗博雅、壯闊台灣創辦人吳怡農都被點名。...

林岱樺涉詐領助理費遭起訴 傳廉政會將懲處？她怒斥假消息盼揪出幕後黑手

角逐下屆高雄市長選舉民進黨黨內初選的立委林岱樺今天發表聲明，駁斥某網路媒體日前報導「廉政會將於10月中旬做出懲處」是假消...

洪孟楷要求官員加入藍白委通訊群組 卓榮泰：通訊錄大家都有吧

花蓮堰塞湖溢流重創光復鄉，民進黨立院黨團內部LINE群組卻流出截圖，民進黨立委王定宇向行政院祕書長張惇涵討論如何釋出「殺...

APEC峰會月底南韓登場 卓榮泰透露：領袖代表已決定

APEC峰會月底將在韓國慶州登場，閣揆卓榮泰今天透露，今年我方領袖代表「應該是決定了」。立委邱志偉追問，人選是否和半導體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。