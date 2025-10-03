影／插手中華電信升遷？陳玉珍反嗆工會幹部濫權「不聽話就打壓」

中華電信工會指控有立委介入升遷事件延燒，國民黨籍金門立委陳玉珍今天強烈反擊，痛批「真正濫權的是部分工會不肖幹部」，指他們長期藉職權伸手介入升遷程序，甚至出現「不聽話就沒有升遷」的情況，導致基層員工怨聲載道。她強調，自己是為了捍衛最基層的權益才會出面要求公司改革，升遷應以年資、績效與積分為標準，而非工會幹部的意志。

陳玉珍表示，工會原本應該是「替天行道、為員工爭取權益」的組織，但有部分幹部卻早已背離初衷，將工會變成「上下其手、結黨營私」的工具，嚴重打擊員工士氣。

「很多基層員工跟我反映，如果不聽工會幹部的話，就沒辦法升遷；升遷不是看表現，而是看你『有沒有聽話』，這完全扭曲了工會存在的意義。」她語氣激動地說。

陳玉珍強調，她一向以「捍衛基層、伸張公義」為己任，近日有不實抹黑之言論流傳，對此，她必須鄭重澄清並嚴正聲明：近年來接獲不少員工陳情，痛訴升遷制度早已被不肖幹部操弄，若不順從特定幹部意志，即遭「暗中打壓、橫加阻撓」，升遷無法循正途；有人不但干預升遷，還在背後打壓不同意見者，讓許多有能力的員工被卡關。她形容這種現象是「打人喊救人」，工會一邊宣稱在替員工爭取權益，實際上卻是升遷黑手的來源。

身為金門選出的民意代表，陳玉珍強調自己「責無旁貸、絕不退讓」，並已向中華電信高層要求，所有人事升遷必須回歸公開、公平、公正原則，依照年資、積分與績效辦理，杜絕任何形式的不當干預。

「我一定會追查到底，也會要求公司正視問題」。陳玉珍強調，工會的存在不是為了讓幹部上下其手，而是為了讓每一位員工有公平競爭的機會。」

陳玉珍最後強調，自己會持續和基層站在同一陣線「凡是涉及打壓與不公的行為，我都會拔劍而起、奮力捍衛。我要讓金門的中華電信員工安心打拚，不再受制於少數人的權力角力。」 中華電信工會今日罕見對外發出強硬聲明，控訴民代長期介入公司金門地區的人事升遷，嚴重破壞職場公平與工會自主，要求公司堅守原則，不得向外力低頭。記者蔡家蓁／攝影

