洪孟楷要求官員加入藍白委通訊群組 卓榮泰：通訊錄大家都有吧

花蓮堰塞湖溢流重創光復鄉，民進黨立院黨團內部LINE群組卻流出截圖，民進黨立委王定宇向行政院祕書長張惇涵討論如何釋出「殺傷力消息」攻擊花蓮縣政府。國民黨立委洪孟楷今質詢時問藍白立委可否要求官員比照加進群組，行政院長卓榮泰則反問，「通訊錄大家應該都有吧？」

行政院長卓榮泰今率內閣團隊赴立院報告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」並備詢，洪孟楷表示，在野黨立委要跟部會首長要line都不容易，如果不分大小眼，民進黨委員可以、藍白委員可否比照要求，把部會首長加進來群組？卓榮泰先是反問，「通訊錄大家應該都有吧？」

洪孟楷接著問「你有在裡面嗎？知道有多少位官員在裡面？」卓榮泰表示，並沒有，因為他沒在裡面，也沒有事後去了解，但秘書長如果基於要了解訊息傳遞，做適時回應，「跟執政、在野黨委員我們都有必須溝通的管道，如果這個群組存在，就必須要就事論事。」

對於洪孟楷說，官員跟執政黨委員就可以加群組，但跟在野黨委員都要公文往返？卓榮泰表示，「如果除了公務機外，有他個人群組，我不會強迫。」

