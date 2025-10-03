快訊

APEC峰會月底南韓登場 卓榮泰透露：領袖代表已決定

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
APEC峰會月底將在韓國慶州登場，閣揆卓榮泰今天透露，今年我方領袖代表「應該是決定了」。立委邱志偉追問，人選是否和半導體有關？卓榮泰說，總統府正在作業中，我方的人選都會經過正常的管道表達。記者邱德祥／攝影
APEC峰會月底將在韓國慶州登場，閣揆卓榮泰今天透露，今年我方領袖代表「應該是決定了」。立委邱志偉追問，人選是否和半導體有關？卓榮泰說，總統府正在作業中，我方的人選都會經過正常的管道表達。記者邱德祥／攝影

APEC峰會月底將在韓國慶州登場，閣揆卓榮泰今天透露，今年我方領袖代表「應該是決定了」。立委邱志偉追問，人選是否和半導體有關？卓榮泰說，總統府正在作業中，我方的人選都會經過正常的管道表達。

卓榮泰今前往立法院報告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，民進黨立委邱志偉在質詢時詢問，亞太經合會（APEC）10月底、11月初將在韓國慶州登場，台灣的領袖代表是否已經決定？

卓榮泰沉吟一陣後透露「應該是決定了」。邱志偉進一步追問，人選是否跟半導體專業有關？卓榮泰回應，總統府正在作業中。

邱志偉提到，這一定要跟APEC主辦方先有一些默契，期待是由半導體方面的領導者，或在全球半導體界有聲望的高層、有威望的半導體權威人士。因為很難得有機會跟各國領袖，特別是跟美國總統川普，做一些當面建議或會談。

卓榮泰強調，立委這樣的建議，總統府一定非常重視。台灣提出適當的人選，都會經過正常的管道，表達我方參與的意願和功能性。

