聽新聞
0:00 / 0:00
APEC峰會月底南韓登場 卓榮泰透露：領袖代表已決定
APEC峰會月底將在韓國慶州登場，閣揆卓榮泰今天透露，今年我方領袖代表「應該是決定了」。立委邱志偉追問，人選是否和半導體有關？卓榮泰說，總統府正在作業中，我方的人選都會經過正常的管道表達。
卓榮泰今前往立法院報告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，民進黨立委邱志偉在質詢時詢問，亞太經合會（APEC）10月底、11月初將在韓國慶州登場，台灣的領袖代表是否已經決定？
卓榮泰沉吟一陣後透露「應該是決定了」。邱志偉進一步追問，人選是否跟半導體專業有關？卓榮泰回應，總統府正在作業中。
邱志偉提到，這一定要跟APEC主辦方先有一些默契，期待是由半導體方面的領導者，或在全球半導體界有聲望的高層、有威望的半導體權威人士。因為很難得有機會跟各國領袖，特別是跟美國總統川普，做一些當面建議或會談。
卓榮泰強調，立委這樣的建議，總統府一定非常重視。台灣提出適當的人選，都會經過正常的管道，表達我方參與的意願和功能性。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言