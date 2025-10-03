民代干預升遷？中華電信工會點名「金門陳姓立委」 罕見開嗆忍無可忍

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
中華電信工會今日罕見對外發出強硬聲明，控訴民代長期介入公司金門地區的人事升遷，嚴重破壞職場公平與工會自主，要求公司堅守治理原則，不得向外力低頭；據了解，各地分會已陸續致電給金門分會表達力挺之意。記者蔡家蓁／攝影

中華電信工會今日罕見對外發出強硬聲明，控訴「金門陳姓立委」長期介入公司人事升遷，嚴重破壞職場公平與工會自主，要求公司堅守治理原則，不得向外力低頭。雖聲明未點名，但各界皆指該立委為國民黨籍金門立委陳玉珍，她目前尚未回應相關指控；據了解，各地分會已陸續致電給金門分會力挺。

聲明中表示，近期公司金門地區升遷案遭外力干擾，基層員工權益受損，已正式要求公司尊重地方主管職權，升遷應以員工實力與表現為唯一標準，不容政治勢力介入。

對此，中華電信工會金門分會的幹部也私下揭露內幕，直指陳玉珍「長期施壓、介入嚴重」。該人士憤慨指出，她曾多次約談我們前任理事長到她立委辦公室，要求撤換現任金門分會理事長楊家聲，甚至主張把金門分會直接裁撤、併入高雄市分會，完全無視工會的自主性。

該幹部強調，她可能以為工會可以任意擺布，但我們不是誰都能予取予求的組織。他強調，手上有完整資料，如有必要會召開記者會全面反擊。

據工會人士透露，陳玉珍甚至曾為特定員工「掛主管職」強力關說，結果該人員第一次升遷遭工會否決，但在立委持續施壓、要求公司高層赴立法院說明後，最終第二次獲得升遷。

「去年干預情況已經嚴重到我們無法再忍受，工會才決定挺身而出。」該人士說，目前中華電信的工會內部已向全體會員發出信件，重申「升遷權限屬於公司主管，不容政治勢力染指」，並呼籲全體會員團結，守護職場公平。

此事件也引發全國中華電信各地工會關注。據了解，花蓮、台北等地分會理事長都已致電聲援金門分會，表達「絕不容許外力踐踏工會尊嚴」的立場。

對此，中華電信工會金門分會理事長楊家聲則低調表示，目前一切由公司的工會統一處理，若有進一步行動會再對外說明。

此事件也引發全國中華電信各地工會關注，據了解，花蓮、台北等地分會理事長都已致電聲援金門分會，表達「絕不容許外力踐踏工會尊嚴」的立場。對此，中華電信工會金門分會理事長楊家聲則低調表示，目前一切由公司的工會統一處理。記者蔡家蓁／攝影

