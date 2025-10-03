特別預算被砍會再補回？ 卓榮泰：不會不珍惜國家資源

為因應美國關稅衝擊，行政院編列達5500億的韌性特別預算。國民黨立委廖先翔今在立法院質詢行政院長卓榮泰，表示若有預算被砍，卓揆是否援引不受「預算法」第62、63條「不得流用」限制之規定，再補回來？卓揆說，不會不珍惜國家的資源，但拜託立法院各委員會能合理審查預算，需要的多留下來。

立法院今天邀請卓榮泰報告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」編製經過並備詢。

廖先翔問，年初台積電宣布要再投資1000億美元設廠，經濟部投審會是否收到申請？龔明鑫說，還未正式申請。廖再關心，若台積電年初宣布投資的1000億投資進去，加上原本的650億，以在美國的年生產量，如5奈米以下，是否統計過跟台灣之間的比重？卓榮泰表示，這牽涉到要幾年才能完成廠房；龔明鑫說，大概有初估，台積電公布後，他記得將來在美國設廠2030年還30幾年，大概還有80%對20%。

卓榮泰提到，先進製程在國內會持續設廠，時程還沒有定，在這裡也不要算這麼清楚。龔明鑫表示，台積電在美國大概是五座，在台灣應該是十座以上。

針對晶片產能五五分，卓榮泰說，沒有討論過也不可能答應，至於容忍底線，這是談判過程跟細節，不宜在此透露。龔明鑫補充，不會討論幾比幾的問題，是廠商有訂單，譬如說台積電，確定那邊有訂單，也願意去投資，政府的角色是協助能夠順利。

廖先翔問卓榮泰，是否能夠承諾5千多億預算，無論是在未來的採購、投資，保證本國廠商能夠承攬，包括海巡、國防的設備採購？龔明鑫回應，支持產業方案的每一分錢都是用在企業界的補助。國防部長顧立雄說，國防部占1132億，故這次特別預算都會用在國內的資通跟營造，一定會擴大內需的產能。

海委會主委管碧玲說，「除非那個裝備必須是靈敏度非常高的⋯⋯」這時廖先翔打斷她說，「國內生產不來的，輔導不來的，否則原則上都是輔導國內廠商優先來做」；管說，會努力朝這方向，因為擴大內需也是其中一個目標。

廖先翔問，主計總處預測明年經濟成長率約2.81%，是否評估過5500億特別預算、普發現金對國內經濟成長幫助？卓榮泰說，特別預算通過後，會請主計總處詳細說明。主計長陳淑姿說，有初估，國發會評估約是成長0.415個百分點，主計總處評估大概是0.65個百分點。

廖先翔又問，農業部這次編列190億特別預算，180億都是對國內團體獎補助，是否已經打算開放美國的農漁產品進來，才邊這麼高的預算因應？農業部長陳駿季說，編預算時，是針對那時美國關稅稅率是32%，後來降到10%，又提升到20%，在這樣的範圍內，評估哪些出口品項受影響，如何做金融支持、產業提升；出口美國也會跟國內市場會有些互動，未來如果關稅確認後，會看實際情況做相關預算調整。

卓榮泰說，無論是進口或出口的業者受到什麼樣的衝擊，農業部都會詳實評估，再從預算中率先執行。

廖先翔問，因應美國關稅，分散風險，所以要增加東協或歐盟的出口比例，編了10億強化雙邊經貿關係韌性，其中有4億是出訪或邀請國外團體來台，這4億是「綁樁旅遊團」？龔明鑫說，那是辦國內展覽，比如說工具機展邀請國外的買主來台，訪團一樣是由公協會提出，設台灣館，可以完整揭露，補助公協會去辦什麼展覽， 或是台灣買什麼，都是可以公開的，海外參展除大的廠商有能力設自己的館之外，中小企業沒辦法，所以我弄個台灣館，讓中小企業可以展示產品。

廖先翔也問，這次特別預算不受「預算法」第62、63條的限制，可以流用，這是立法院對行政院的高度尊重，但裡面也看到媒體廣告費用，若有預算被砍，卓榮泰是否用「不適用預算法第62、63條之不得流用的規定」，直接補回來？卓揆說，後續200億需要時才會提出來，不會不珍惜國家的資源，也拜託立法院各委員會能合理審查預算，需要的多留下來。

