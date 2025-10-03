吳志中出席南韓國慶晚會 期盼台韓友誼長存

快訊

中央社／ 台北3日電
外交部政務次長吳志中2日出席駐台北韓國代表部舉辦的「2025大韓民國國慶日慶祝晚會」。外交部提供／中央社
外交部政務次長吳志中昨天出席駐台北韓國代表部舉辦的「2025大韓民國國慶日慶祝晚會」。吳志中表示，台韓共享民主價值，台灣願善用各項優勢，持續深化台韓夥伴關係，更以韓語致詞作結，期盼台韓兩國友誼長存、國運昌隆。

外交部今天發布新聞稿指出，吳志中致詞表示，當前全球局勢瞬息萬變，現今以規則為基礎的國際秩序遭受來自動亂軸心的挑戰，台韓間共享民主價值，並擁有戰略位置相鄰及高度產業互補的特性，台灣願善用「全球民主價值鏈」、「印太第一島鏈」及「非紅供應鏈」的「戰略三鏈」優勢，持續深化台韓夥伴關係。

吳志中並感謝韓美日三國外長於9月會議後聯合聲明中，重申支持維持台海和平與穩定，同時表示台灣一貫支持韓半島的和平穩定與無核化，反對任何破壞和平的軍事演習與言行恫嚇，而台韓關係亦是基於兩國人民的友好互動。2024年台韓雙邊互訪人次高達250萬，雙方互為第3大觀光客來源國，兩國跨越語言藩籬，文化互動頻繁也交流密切。

吳志中最後以韓語致詞作結，期盼台韓兩國友誼長存、國運昌隆。

駐台北韓國代表部代理代表高尚郁（Koh Sangwook）首先向受颱風樺加沙侵擾的台灣罹難者及受災戶表達慰問及哀悼，並表示台韓不僅為理念相近的地緣上「近鄰」，更為在文化、經濟等層面皆互動頻繁的「友人」，台韓雙方人員往來密切，近來在韓國用以描寫台灣溫暖敦厚氛圍的「台灣感性」一詞更蔚為流行。

高尚郁指出，台韓在半導體產業具優勢地位，雙方在全球供應鏈中的角色互補。今年SEMICON TAIWAN最具影響力的半導體專業展會中，首次舉行韓台半導體供應鏈論壇，增進兩國半導體產業相關交流，他亦期許今年底在韓國慶州舉行的APEC將成為國際合作的重要里程碑。

外交部表示，台韓情誼源遠流長，兩國在各領域均保持密切交流與合作，外交部將秉持部長林佳龍「總合外交」的政策理念，期盼透過既有廣泛而深厚的互動基礎，進一步拓展雙邊合作，共同致力於促進印太地區的繁榮與穩定。

外交部 吳志中 半導體 APEC

