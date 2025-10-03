被點名選台北市長？苗博雅稱「優秀人才多」 反拋民進黨這4人

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨前天開選舉對策委員會，盤點2026個縣市首長參選戰將，北市部分傳出社民黨議員苗博雅被點名。圖／聯合報系資料照片
民進黨前天開選舉對策委員會，盤點2026個縣市首長參選戰將，北市部分傳出社民黨議員苗博雅、壯闊台灣創辦人吳怡農都被點名。苗博雅今回應，北市優秀人才多，民進黨有立委王世堅吳思瑤和吳怡農、行政院副院長鄭麗君

社民黨北市議員苗博雅表示，她10年前投入政治，之所以加入小黨的原因之一，就是希望能在政壇帶來一個良性競爭的開始，讓藍綠都脫離爛蘋果效應。不是說只要比對方好一點點、只要沒那麼爛，就可以當選，重點應該要提出好的人才、好的人選。

苗博雅說，有人提到她的名字，也讓藍綠都感受到應該要提出更好的人選供市民選擇，這種鯰魚效應是很正面的。

她指出，北市優秀人才非常多，光是民進黨男女都至少2位以上，包含王世堅、吳怡農、吳思瑤、鄭麗君，都是非常好的人選。如果能有這麼多的好人選讓市民來選擇，台北市民應該是相當幸福。

至於是否考慮選台北市長，苗博雅直言，北市現在最需要的不是誰要出來選，而是誰能夠解決面對到的問題。她當議員這麼多年，北市本來有很強的競爭優勢，可是這幾年之間，好像在自我提升的速度慢了下來，市政上很多問題，該有答案的都沒有答案，像是統籌分配款、捷運與Youbike等大眾運輸。

苗博雅說，2026年不管是議員或市長，這些出來請人民給服務機會的人，要告訴大家解決問題的方式是什麼，才是有意義的討論。光講人選都是黨派化的事情，她更有興趣的是，希望能看到更多解決問題的方法和對話。

她指出，也許到明年更加接近選舉期間，期待看到各黨派優秀的人選都能夠針對北市問題提出解方，這才是台北市民最期待看到的。

