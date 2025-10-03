快訊

【重磅快評】蔡英文重啟想想論壇 賴清德還在路上？

聯合報／ 主筆室
「小英教育基金會」創刊的「想想論壇」今天改版，前總統蔡英文表示，期待凝聚公共思考、拓展社會對話，讓不同世代、不同專業的聲音能在此交流，一起為台灣想想下一步。圖／取自蔡英文臉書
前總統蔡英文今天宣布重啟「想想論壇」，她語重心長表示，擔任總統的期間有深刻體驗，在政治和政策之間必須有所平衡。對比賴清德總統重新定義「更大的民主」：「不是表決多數贏就可以了，不是喔」，顯示蔡、賴選前同車「在路上」，當選後賴總統的萊爾戰車似乎漸行漸遠。

蔡英文今天透過臉書表示，民主，是一條需要大家一起走的路。2012年由「小英教育基金會」創刊的「想想論壇」，在2025年的今天改版再出發。民主，更成為台灣站上國際舞台的關鍵字，當世界越來越複雜，當政治越來越紛擾，台灣人民也逐漸能用政策來嘗試說服、用共識來化解政治，並且能在歧見之中，保持冷靜，看見差異、學會理解，一起團結向前邁進。

「想想論壇2.0」再啟動，蔡英文一貼文，馬上獲得上萬個讚，大批英粉留言迴響，還有人打趣稱，「怎麼感覺妳比較像總統」、「要復出了嗎？2028再選一次」。民進黨大罷免大失敗後，賴總統聲望低迷，蔡英文在2026大選前重啟想想論壇，引發不少政治聯想。

遠見雜誌日前公布最新「台灣民心動向調查」，2025年8名台灣政治人物好感度排名中，冠亞軍分別是台中市長盧秀燕6.36分和台北市長蔣萬安6.14分，蔡英文5.99分排第三名，是好感度最高的民進黨籍政治人物；賴清德總統、行政院長卓榮泰排名分居第5名、第7名，賴清德好感度下跌最大。遠見指出，罷免掛零效應加劇社會對立，在經濟壓力與政治分裂下，「穩定」已成多數人的首要期待。

賴清德主政1年多，「團結十講」無疾而終，因為大家都知道，團結已是最遙不可及的願望。總統大選期間，民進黨「在路上」競選廣告有一句經典對白，賴清德當時問蔡英文，「妳覺得我是什麼樣的人？」蔡英文脫口而出說，「你比我想像的還要更凶。」當下許多人以為只是「黑色幽默」，沒想到一語成讖，賴總統的任性治理，讓國家社會陷入無窮對立。

賴總統上任後宣布要延續「小英路線」，「謙卑再謙卑」變成「鬥爭再鬥爭」，從施政風格、政治手腕乃至政策溝通來看，連花蓮救災都變成中央槓地方，賴清德路線愈走愈偏。民進黨剛歷經39周年黨慶，蔡英文選在政局風雨飄搖、民意低盪之際重啟「想想論壇」，不僅是闡述其政治理念，更是提醒執政團隊莫忘初衷。

不過，蔡、賴當年同車在路上，如今一個重啟對話平台、一個陷於施政困局，兩人路線方向是否仍然一致？真正該好好想想的不只是小英論壇，而是賴總統接下來施政的該何去何從？

蔡英文 賴清德 民進黨 蔣萬安 盧秀燕 卓榮泰

