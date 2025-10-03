莊瑞雄爭取台東納公地放領 卓榮泰：全面盤點檢討相關土地

行政院長卓榮泰今赴立院院會報告韌性特別預算並備詢，民進黨立委莊瑞雄質詢時聚焦「公地放領」，表示這是國家韌性的根本課題，尤以公有地比例全國最高的台東受害最深。卓榮泰承諾會全面盤點檢討相關土地，並釋出納入後續檢視的訊號，使台東列入公地放領範圍。

莊瑞雄表示，戰後的公地放領政策雖以「耕者有其田」為名，歷經早期放領、專案放領與補辦放領等階段，卻因公共造產、九二一震災與桃芝風災等理由陸續喊停，加上國民政府當年以「未登記即收歸國有」的土地總登記制度，讓未登記的農民失去土地，這些歷史不義至今未獲補正。

莊瑞雄說，台東長期遭受公地放領政策的遺漏，是全台公有地占比最高的縣市，至今仍有777筆、162公頃土地未放領，這些土地世代皆由農民耕作，卻因制度不公而無法獲得地權，若政府重啟大南澳示範卻遺漏台東，不僅忽視在地農民世代辛勤的耕作，更會讓土地正義與區域均衡發展淪為口號。

卓榮泰答詢，歷史遺留下來的問題，政府必須正視並還原正義，大南澳過去既然曾同意放領卻因故中斷，未來行政院也將比照處理其他具相同條件卻遭擱置的案件，進行全面性檢視。只要不涉及國家安全或公共安全、且無所有權紛爭，政府願意釋放土地給長期實際耕作者，並將責成內政部與財政部通力合作，盤點並勾稽資料，務求徹底落實土地正義。

