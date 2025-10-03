財劃法修法短少174億元 陳其邁籲「高雄市長出身」韓國瑜主持公道

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（右）今拜會副議長曾俊傑（左二）。記者郭韋綺／翻攝
高雄市長陳其邁（右）今拜會副議長曾俊傑（左二）。記者郭韋綺／翻攝

財劃法修法後，高雄市115年度中央補助財源將短少174億元，六都增加比例最少。高雄市副議長曾俊傑直言，缺口龐大將衝擊市政推動，對此，市長陳其邁今回應，立法院長韓國瑜應該出來「主持公道」，高雄市長出身的立法院長，讓高雄市是所有縣市增幅最少，這沒道理。

議會第4屆第6次定期大會今天開幕，陳其邁走訪各黨團、拜會副議長曾俊傑，前議長曾麗燕及陳幸富、江瑞鴻、李喬如、林智鴻、林志誠、高忠德、李雨庭、黃飛鳳、李雅慧等議員皆在場，針對市政提出意見。

曾俊傑表示，高雄正全力推動多項重大建設，如大林蒲遷村、果嶺自然公園，財源需求龐大，財劃法修法後，高雄統籌分配款增加，但中央補助卻同步被扣減，計畫型補助經費大幅縮減，讓高雄成為六都中增加比例是最少的城市，「結果實際到手反而短少174億元，對市政衝擊不容小覷」。

陳其邁指出，高雄去年計畫型補助493億元，但修法後，補助金額大減，對市府財政壓力沉重，公務員薪水、交通號誌建置，甚至日常建設開支都要錢，現在財源減少，勢必受影響。話鋒一轉，提及先前議會國民黨團建議向行政院爭取，他回說不如大家一起到立法院反映，找院長主持公道。

「韓院長是高雄市長出身，卻讓高雄增加比例最少，這沒道理」陳其邁說，高雄在財源分配上屢屢吃虧，這次一定要據理力爭。

對174億元缺口是否會讓市政停擺，陳其邁強調，市府會持續努力與中央溝通，不會讓建設因此受阻，但立法院仍要正視高雄財源不足。

除財源問題，曾俊傑關切近來話題很夯的果嶺自然公園，並邀陳其邁陪議員走一趟，實地感受建設成效。陳其邁笑稱，果嶺公園18洞路程走完需要3小時，他自己2個半小時就可完成。曾俊傑立即回「約起來」，比拚一下腳力。

高雄高爾夫球場市府收回後，10月改名果嶺自然公園免費開放。圖／本報資料照片
高雄高爾夫球場市府收回後，10月改名果嶺自然公園免費開放。圖／本報資料照片

