財劃法修法短少174億元 陳其邁籲「高雄市長出身」韓國瑜主持公道
財劃法修法後，高雄市115年度中央補助財源將短少174億元，六都增加比例最少。高雄市副議長曾俊傑直言，缺口龐大將衝擊市政推動，對此，市長陳其邁今回應，立法院長韓國瑜應該出來「主持公道」，高雄市長出身的立法院長，讓高雄市是所有縣市增幅最少，這沒道理。
議會第4屆第6次定期大會今天開幕，陳其邁走訪各黨團、拜會副議長曾俊傑，前議長曾麗燕及陳幸富、江瑞鴻、李喬如、林智鴻、林志誠、高忠德、李雨庭、黃飛鳳、李雅慧等議員皆在場，針對市政提出意見。
曾俊傑表示，高雄正全力推動多項重大建設，如大林蒲遷村、果嶺自然公園，財源需求龐大，財劃法修法後，高雄統籌分配款增加，但中央補助卻同步被扣減，計畫型補助經費大幅縮減，讓高雄成為六都中增加比例是最少的城市，「結果實際到手反而短少174億元，對市政衝擊不容小覷」。
陳其邁指出，高雄去年計畫型補助493億元，但修法後，補助金額大減，對市府財政壓力沉重，公務員薪水、交通號誌建置，甚至日常建設開支都要錢，現在財源減少，勢必受影響。話鋒一轉，提及先前議會國民黨團建議向行政院爭取，他回說不如大家一起到立法院反映，找院長主持公道。
「韓院長是高雄市長出身，卻讓高雄增加比例最少，這沒道理」陳其邁說，高雄在財源分配上屢屢吃虧，這次一定要據理力爭。
對174億元缺口是否會讓市政停擺，陳其邁強調，市府會持續努力與中央溝通，不會讓建設因此受阻，但立法院仍要正視高雄財源不足。
除財源問題，曾俊傑關切近來話題很夯的果嶺自然公園，並邀陳其邁陪議員走一趟，實地感受建設成效。陳其邁笑稱，果嶺公園18洞路程走完需要3小時，他自己2個半小時就可完成。曾俊傑立即回「約起來」，比拚一下腳力。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言