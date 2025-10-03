王義川告黃國昌跟監 吳怡萱：讓去年黨檢媒追殺民眾黨操作上演

民眾黨主席黃國昌涉養狗仔集團，監控政治敵手，民進黨立委王義川今赴北檢按鈴提告黃國昌、凱思國際負責人李麗娟等7人。民眾黨發言人吳怡萱表示，王提告目的就是扣國安大帽，幫檢調製造案由，讓北檢立刻分案給「國安專組」，讓去年黨檢媒一條龍追殺民眾黨的操作繼續上演。

吳怡萱表示，王義川今天的提告，就是個笑話，「第一根本不是黃國昌跟拍王義川；第二凱思國際也不是黃國昌成立的」，所以不管是個資法、妨礙秘密跟國安法都跟黃國昌無關，這也是為什麼前幾天想參選議員的「青年監督聯盟發起人」陳又新跟許譽騰，大動作告發的名單中沒有黃國昌。

吳怡萱說，王義川只是再次認證闖紅燈，而提告目的無非就是扣一個國安大帽，幫檢調製造案由，讓北檢立刻分案給「國安專組」，讓去年黨檢媒一條龍追殺民眾黨的操作繼續上演。

吳怡萱表示，一邊從檢方下手提告，讓民進黨立委林楚茵配合老公、陸委會副主委梁文傑加油添醋；另一邊透過鏡集團、三立主持人李正皓來不斷洗記憶，想分化柯文哲和黃國昌。但掉漆的是，鏡報、李正皓雙雙翻車，鏡報推翻鏡週刊獨家，三立政論主持人李正皓推翻三立新聞網獨家，「是以為大家都是金魚腦？」

