快訊

連假前再創新高！台股寫歷史新高點位收26,761點 台積電收1,400元

普發現金最晚11月底發放？ 卓榮泰點頭：能快就快

新竹光復高中爆霸凌！學生校外遭「球棒重擊」 竹市府震怒說重話了

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德車城福安宮參拜 讚台灣經濟成長「超日趕美贏大陸」

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
總統賴清德今天到屏東車城福安宮參拜，並為致贈匾額揭幕。記者潘奕言／攝影
總統賴清德今天到屏東車城福安宮參拜，並為致贈匾額揭幕。記者潘奕言／攝影

土地公誕辰將至，總統賴清德今天到屏東車城福安宮參拜，並為致贈匾額揭幕。他除了感謝這次花蓮洪災中全國人民齊心協助，也提到台灣的經濟強勁，不但股市創高峰，經濟成長也「超日趕美贏大陸」，現場一片掌聲。

賴清德今天行程都在恆春半島，上午先到車城福安宮參拜贈匾，下午視察恆春社會福利綜合館、恆春東門溪滯洪池，及車城鄉住宿式長照機構興建工程。因土地公誕辰將至不少信眾及香客前往參拜，賴抵達時民眾都搶著拍照。

隨同賴清德到場的還有總統府秘書長潘孟安、屏東縣長周春米、立委徐富癸等人，並一同為賴清德致贈福安宮的匾額「敷佑黎庶」揭幕。周春米表示，敷佑黎庶是保護萬民的意思，這不僅是總統的責任，也是祈求土地公神威顯赫，保佑國泰民安、風調雨順。

賴清德致詞時指出，福安宮在歷次台灣發生災難時，都大力捐助，在台南大地震時捐了1000萬元、屏東明揚大火捐了800萬元，今年丹娜絲風災也捐了1300萬元，真的非常感謝。

他也感謝全國人民在今年花蓮風災中親赴災區協助救災，光前三天每天就有3、4萬名志工進到光復鄉，這是台灣人民的愛心，連外國記者也稱讚，走過全世界沒看過這種情景。台灣人這種精神，他對台灣未來的發展很有信心。

賴清德也提到，最近台灣股市創新高，經濟成長率也是亞洲四小龍第一名，同時「超日趕美贏大陸」。他表示，有些人一直說些有的沒的，說些「助他人威風，滅自己志氣」的話，這些都不要聽，要對台灣、台灣人有信心，勇敢向前走。

總統賴清德（前左3）今天到屏東車城福安宮參拜，並為致贈匾額揭幕。記者潘奕言／攝影
總統賴清德（前左3）今天到屏東車城福安宮參拜，並為致贈匾額揭幕。記者潘奕言／攝影
總統賴清德今天到屏東車城福安宮參拜，並致贈匾額「敷佑黎庶」。記者潘奕言／攝影
總統賴清德今天到屏東車城福安宮參拜，並致贈匾額「敷佑黎庶」。記者潘奕言／攝影
總統賴清德（中）今天到屏東車城福安宮參拜，並為致贈匾額揭幕。記者潘奕言／攝影
總統賴清德（中）今天到屏東車城福安宮參拜，並為致贈匾額揭幕。記者潘奕言／攝影

賴清德 台灣人

延伸閱讀

盧秀燕最大假想敵不是賴清德 他點名竟是「榜外」的陳其邁

王義川今告妨害秘密、國安法 黃國昌：潑糞就跑是民進黨慣用伎倆

林俊憲推廣松王宴 曝賴清德要請習近平吃的「就是這一味」

在野黨遭追殺…郝龍斌直言：如果藍白不合 2028保送賴清德

相關新聞

王義川告黃國昌跟監 吳怡萱：讓去年黨檢媒追殺民眾黨操作上演

民眾黨主席黃國昌涉養狗仔集團，監控政治敵手，民進黨立委王義川今赴北檢按鈴提告黃國昌、凱思國際負責人李麗娟等7人。民眾黨發...

賴清德車城福安宮參拜 讚台灣經濟成長「超日趕美贏大陸」

土地公誕辰將至，總統賴清德今天到屏東車城福安宮參拜，並為致贈匾額揭幕。他除了感謝這次花蓮洪災中全國人民齊心協助，也提到台...

盧秀燕最大假想敵不是賴清德 他點名竟是「榜外」的陳其邁

「遠見」雜誌日前公布最新政治人物好感度調查，醫師兼評論家沈政男點名，高雄市長陳其邁未被列入，但若放入榜單，實際上可能是最...

王義川遭跟拍提告 黃國昌批綠營政客潑了糞就跑

民進黨立委王義川不滿遭跟拍，懷疑是民眾黨立委黃國昌與凱思國際公司負責人、前中央社記者謝幸恩組織狗仔隊，今天到台北地檢署遞...

王義川今告妨害秘密、國安法 黃國昌：潑糞就跑是民進黨慣用伎倆

民進黨立委王義川控民眾黨主席黃國昌養狗仔追蹤政敵，且懷疑凱思國際公司恐有港資，今與律師赴北檢提告黃國昌等7人涉妨害秘密及...

王義川今赴北檢控黃國昌7人狗仔跟拍 律師：違規左轉是私人事情

民進黨立委王義川控民眾黃國昌養狗仔追蹤政敵，說自己被跟拍整整9天，完全不知情，且懷疑凱思國際公司恐有港資背景，當局執政黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。