賴清德車城福安宮參拜 讚台灣經濟成長「超日趕美贏大陸」

土地公誕辰將至，總統賴清德今天到屏東車城福安宮參拜，並為致贈匾額揭幕。他除了感謝這次花蓮洪災中全國人民齊心協助，也提到台灣的經濟強勁，不但股市創高峰，經濟成長也「超日趕美贏大陸」，現場一片掌聲。

賴清德今天行程都在恆春半島，上午先到車城福安宮參拜贈匾，下午視察恆春社會福利綜合館、恆春東門溪滯洪池，及車城鄉住宿式長照機構興建工程。因土地公誕辰將至不少信眾及香客前往參拜，賴抵達時民眾都搶著拍照。

隨同賴清德到場的還有總統府秘書長潘孟安、屏東縣長周春米、立委徐富癸等人，並一同為賴清德致贈福安宮的匾額「敷佑黎庶」揭幕。周春米表示，敷佑黎庶是保護萬民的意思，這不僅是總統的責任，也是祈求土地公神威顯赫，保佑國泰民安、風調雨順。

賴清德致詞時指出，福安宮在歷次台灣發生災難時，都大力捐助，在台南大地震時捐了1000萬元、屏東明揚大火捐了800萬元，今年丹娜絲風災也捐了1300萬元，真的非常感謝。

他也感謝全國人民在今年花蓮風災中親赴災區協助救災，光前三天每天就有3、4萬名志工進到光復鄉，這是台灣人民的愛心，連外國記者也稱讚，走過全世界沒看過這種情景。台灣人這種精神，他對台灣未來的發展很有信心。

賴清德也提到，最近台灣股市創新高，經濟成長率也是亞洲四小龍第一名，同時「超日趕美贏大陸」。他表示，有些人一直說些有的沒的，說些「助他人威風，滅自己志氣」的話，這些都不要聽，要對台灣、台灣人有信心，勇敢向前走。 總統賴清德（前左3）今天到屏東車城福安宮參拜，並為致贈匾額揭幕。記者潘奕言／攝影 總統賴清德今天到屏東車城福安宮參拜，並致贈匾額「敷佑黎庶」。記者潘奕言／攝影 總統賴清德（中）今天到屏東車城福安宮參拜，並為致贈匾額揭幕。記者潘奕言／攝影

