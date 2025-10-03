盧秀燕最大假想敵不是賴清德 他點名竟是「榜外」的陳其邁

「遠見」雜誌日前公布最新政治人物好感度調查，醫師兼評論家沈政男點名，高雄市長陳其邁未被列入，但若放入榜單，實際上可能是最受矚目的潛在黑馬。陳其邁指「這是天方夜譚，不可能的事情」。沈政男則反問，「政治上有不可能三個字嗎？」若形勢需要，即使本人不願意，也可能被推上檯面。

沈政男指出，先前調查中，陳其邁曾排名第二，僅次於台中市長盧秀燕，顯示其政績與形象獲得高度肯定。雖然2028年總統大選民進黨當然人選仍是賴清德總統，但若屆時民調不佳，不排除重演2019年民進黨內初選情況，陳其邁將可能成為挑戰人選，即便不是「換賴」，他也是綠營接班人最有力的候選者」。

至於盧秀燕，最新調查中仍高居第一，沈政男認為，這代表民眾對她的政治風格有信任感，「甚至贏過了蔣萬安，這是她角逐2028的最大本錢」。他直言，盧秀燕未來在戰略上，勢必會把陳其邁列為主要假想敵。

另外，柯文哲在兩次調查中呈現進步，僅次於盧秀燕、蔣萬安，以及被遺漏的陳其邁，並已超越賴清德。尤其在20至29歲年齡層中，柯文哲一度拿下第一，顯示其青年族群基礎仍在。不過沈政男也提醒，柯文哲能否參選，仍取決於司法案件發展。

至於賴清德，因大罷免與風災處理不佳，支持度明顯下滑；黃國昌則持續墊底，沈政男認為與其強烈個人風格有關。

沈政男最後補充，陳其邁最大優勢之一在於公共衛生背景，能精準解讀大數據，具備迎向AI時代政治競爭的能力，這一點，恐怕連他自己都還沒察覺。盧秀燕有在上AI課，然而沈政男擔心她能不能真正搞懂。

