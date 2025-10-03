王義川遭跟拍提告 黃國昌批綠營政客潑了糞就跑

民進黨立委王義川不滿遭跟拍，懷疑是民眾黨立委黃國昌與凱思國際公司負責人、前中央社記者謝幸恩組織狗仔隊，今天到台北地檢署遞狀控告黃國昌等7人涉嫌違反個資法、社維法、國安法、刑法妨害秘密等罪。黃國昌回應，被民進黨這些政治人物濫訴也不是第一天，自己也從來沒有輸過，浪費自己的時間精力，潑了糞就跑，這就是民進黨慣用伎倆。

黃國昌今天出面在立法院議場前回應時事，他表示接下來放連假三天，一定要出來受訪，以免被說神隱，針對王義川又提告，黃國昌說，其實昨天晚上有人跟他講這消息時，他就回想，被民進黨這些政治人物濫訴也不是第一天，「民進黨政治人物對我提起濫訴的紀錄是全敗，從來沒有贏過，浪費我的時間精力，潑了糞就跑，這就是民進黨慣用伎倆」。王義川在公開道路上闖紅燈，這好像也是客觀事實，王義川希望再被認證一次？之前他已經告過人家被檢察官打臉，希望他公開闖紅燈的事情再被認證一次，就隨他吧。

黃國昌說，綠營的政客對他提起的濫訴都集中在他在公益吹哨者保護協會，每一次爆弊案時就爛刑對他提起告訴，浪費他的勞力時間費用，炒新聞幫自己遮醜，最後每一個都被打臉，綠營政客浪費完他的時間精力，被打臉之後，有出來道歉嗎？沒有，全部都躲起來，「每一次只要有政治人物做這樣的事情，我就被逼著要出來回應一次，不然就是神隱，被迫在目前的政媒環境下陪他們炒作這樣的新聞」。

