常態化查軍公教領陸證 張啓楷：應高階政務、接觸核心圈優先

陸委會年初會同多個部會，針對現職軍公教核心人員領取大陸證件專案查核，已完成62萬多人，陸委會先前宣布自明年起，辦理「常態化、制度化查核」。民眾黨副總召張啓楷表示，應以高階政務人員、接觸到核心決策圈人員優先，不要只對基層人員開刀。

張啓楷表示，其實我國依法早有國安查核辦法，只是民進黨長久以來沒按年度按制度落實，「該做的查核不做」，在國安會秘書長吳釗燮前幕僚何仁傑及賴清德時任副總統時的機要吳尚雨共諜案發生，發現出大漏洞，目前這兩案都有被判刑，也顯示共諜常在民進黨府院黨重要高層，而非一般基層軍公教人員。

張啓楷強調，過去民進黨常舉「抗中保台」招牌，結果真正敵人都在本能寺，事實都證明共諜都在民進黨的政務官、政務機要人員。現在政府聲稱說要「常態化、制度化查核」，應以高階政務人員、接觸到核心決策圈的人員優先，「按制度及源頭落實查核」，不要只對基層人員開刀，浪費資源又徒增基層人員困擾。