聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院院會後記者會昨日舉行，內政部長劉世芳（左）說明被控延誤通報花蓮洪災災區撤離。記者曾學仁／攝影
行政院院會後記者會昨日舉行，內政部長劉世芳（左）說明被控延誤通報花蓮洪災災區撤離。記者曾學仁／攝影

花蓮堰塞湖溢流釀當地災情，國民黨昨舉行記者會，指內政部延遲13小時通知撤離，部長劉世芳大動作回擊。國政基金會副執行長凌濤今表示，劉世芳應即刻請辭，面對調查；民進黨中央成為造謠幫兇，這是台灣面對災害防救的新險阻、新危機，國人都看在眼裡。

國民黨昨日舉行記者會，表示9月21日當晚就已決策要擴大撤離，依機制當天就應及時通知並發布紅色警戒通報單，內政部拖到隔天早上7時才發布紅色警戒通報，造成13小時的通知應變延遲，行政院長卓榮泰高喊檢討究責，敢不敢檢討劉世芳重大失職。

劉世芳昨日秀出中央應變災害中心通聯記錄回擊，強調「真相只有一個」，並稱花蓮縣府代表也在現場，建議凌濤舉行記者會前問問花蓮縣府。民政司、颱風應變中心、農業部都有分別通知花蓮民政處處長、科長及承辦人員，或警戒範圍內中央與地方權責機關等都有列入，通報方式除了Line、傳真文字外，還包含細胞簡訊、電視跑馬燈、數位看板等都是列在CEOC（災害應變中心）所有會議紀錄裡面。

凌濤今日表示，就在披露內政部延遲黃金13小時救災通報，民進黨中央再次急著推坑花蓮，而劉世芳更是在行政院記者會大喊已有Line文字、傳真文字外，還包含細胞簡訊、電視跑馬燈、數位看板，就是隻字不提，關鍵的紅色警報單隔天上午7時延誤發送，「這才是民進黨發言人口中的自證其罪」，檢調應立即鎖定。

凌濤質疑，如果劉世芳的話說得通，請問我國防災機制內要求發送強制撤離的紅色警報單，意義又何在？難道是傳Line、數位看板就足夠了嗎？最終強制撤離舉措一定是以該警報單為主。還是劉世芳根本知道，短時間內從600人規模上升到8000人也是一大難事，而急推「垂直避難」，細節指引又不夠清楚？

凌濤表示，昨日連民進黨團幹事長鍾佳濱都不願為劉世芳背書，僅說「尊重司法調查」，並提及「相關權責部會跟應負責人員的說法是否為事實已逐漸清楚了」，顯然也認為有權責部會該負起責任，劉世芳難道不該請辭待命嗎？

凌濤指出，早在8月11日花蓮縣政府與各單位的會議中，就早已針對堤防切口，「對沙包強度提出高度質疑」，擔心4米高的水流沖造成潰堤，相關單位仍不見積極應對，難道是中央政府還在搞823大罷免而漫不經心？

凌濤總結，青鳥複製大罷免造謠在脆上影響救災，聽到劉世芳零零落落的說明，竟自嗨洗版；而民進黨中央成為造謠幫兇，這是台灣面對災害防救的新險阻、新危機，國人都看在眼裡。

堰塞湖 馬太鞍溪

相關新聞

馬太鞍溪還有2.5億噸泥沙 李鴻源：豪大雨恐再崩成二次堰塞湖

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩釀災，內政部前部長李鴻源今說，這次崩下來僅7千萬噸泥沙，但還有約2.5億噸泥沙還在上面，且上游左側...

再嗆內政部延誤撤離通報釀花蓮洪災 凌濤要劉世芳辭職待調查

花蓮堰塞湖溢流釀當地災情，國民黨昨舉行記者會，指內政部延遲13小時通知撤離，部長劉世芳大動作回擊。國政基金會副執行長凌濤...

影／南橫新武呂溪河段阻斷恐成堰塞湖？ 林保署：水位下降已無回淤

南橫公路霧鹿區域新武呂溪河段疑似因河岸上方崩塌造成阻斷，民眾憂恐成堰塞湖。林業保育署台東分署經連日監測，發現崩塌土體下方...

李鴻源示警馬太鞍第二次堰塞湖形成機率高？中央證實：將採2措施

水利專家、內政部前部長李鴻源今天示警，馬太鞍溪上游還有2.5噸泥沙，且山壁不穩定，若發生豪大雨或地震，形成第二次堰塞湖的...

馬太鞍溪形成第二次堰塞湖 李鴻源：可能性非常高

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀成嚴重災情，內政部前部長李鴻源上午受邀出席國民黨團記者會指出，該堰塞湖蓄水量高達9000萬噸，相當於...

光復鄉潰壩立委喊國賠 卓榮泰：有法定程序跟條件

花蓮光復鄉潰壩災後，國民黨立委傅崐萁喊話國家應啟動國賠。行政院長卓榮泰回應，國賠有國賠的法定程序跟條件，而對災區的搶救跟...

