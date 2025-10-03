林俊憲籲運動部下修地方政府自籌款比率

快訊

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
立委林俊憲（左）上午舉行記者會指出，運動部成立後，體育經費雖大幅增加至248億元，卻調高地方政府申請計畫的自籌款比率，導致地方政府與民間體育團體壓力倍增。運動部政務次長鄭世忠（右）應邀出席。記者曾吉松／攝影
立委林俊憲上午舉行記者會指出，運動部成立後，體育經費雖大幅增加至248億元，卻調高地方政府申請計畫的自籌款比率，導致地方政府與民間體育團體壓力倍增，與提倡全民運動的創部宗旨背道而馳。他呼籲運動部下修地方政府自籌款比率，減輕基層體育團體的負擔，鼓勵全民規律運動。運動部政務次長鄭世忠應邀出席。

