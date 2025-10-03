快訊

馬太鞍溪還有2.5億噸泥沙 李鴻源：豪大雨恐再崩成二次堰塞湖

現場直擊／數百人頂太陽搶排！小潘鳳梨酥今恢復開賣 現場只賣兩品項

老高與小茉宣布頻道停更 悲痛曝「摯愛」罹癌：情況不樂觀

王義川今告妨害秘密、國安法 黃國昌：潑糞就跑是民進黨慣用伎倆

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委王義川控民眾黨主席黃國昌養狗仔追蹤政敵，今與律師赴北檢提告黃國昌等7人涉妨害秘密及國安法等罪。黃國昌表示，被民進黨政治人物爛訴不是第一天。記者張曼蘋／攝影
民進黨立委王義川控民眾黨主席黃國昌養狗仔追蹤政敵，今與律師赴北檢提告黃國昌等7人涉妨害秘密及國安法等罪。黃國昌表示，被民進黨政治人物爛訴不是第一天。記者張曼蘋／攝影

民進黨立委王義川控民眾黨主席黃國昌養狗仔追蹤政敵，且懷疑凱思國際公司恐有港資，今與律師赴北檢提告黃國昌等7人涉妨害秘密及國安法等罪。黃國昌表示，被民進黨政治人物爛訴不是第一天，即使都沒贏過，有見過有誰出來說一句抱歉？潑糞就跑，是民進黨慣用的伎倆。

黃國昌今上午赴立院議場前受訪，被問及王義川提告一事，他說，其實昨天晚上有人跟他講這個消息時，他就回想被民進黨這些政治人物的爛訴不是第一天，但這些人全部都沒有贏過，潑糞就跑，是民進黨慣用的伎倆；而王義川在公開道路上闖紅燈，也是客觀事實，王還要再被認證一次，之前告過一次已經被打臉，現在又要告，「就隨他吧。」

黃國昌說，整件事情就是莫名其妙，綠營政客提出來的爛訴訟，被打臉了有看過誰出來說一句抱歉嗎？沒有，全部的人都躲起來，但每次有政治人物莫名其妙做這樣的事，他就被逼著要出來回應一次，否則就被說是神隱，被迫要出來炒作這樣的新聞。

至於鏡週刊一事，黃國昌說，台灣的政媒團體，對台灣民主發展造成什麼傷害，「這是我們要的民主嗎？」而鏡集團還是政府拿納稅人的錢在養，賴清德總統也曾是受害者，當年和前總統蔡英文競爭，被報導濫用台南辦公室討論蔡英文，賴清德當時很生氣，罵濫用國家機器，如今從別人打手，變成自己的打手很開心嗎？黃更說，若要追查海外資金要找鏡週刊，虧了20億還在運作，錢從哪裡來？

另對於政論節目主持人李正皓今爆料，菱傳媒社長陳申青向台鋼承認，絕大多數的獨家、跟拍都來自黃國昌，那揭露柯文哲妻子陳佩琪看1.2億豪宅的資訊，「是不是黃國昌你給的？」

黃國昌表示，那些綠色媒體操作他跟柯文哲之間的事情，到昨天應該成為這周台灣網路笑話，翻車翻得太嚴重，今又再接再厲繼續操作，操作到他跟陳佩琪身上，「獨家是三立，所以在指控的是，我跟三立勾結嗎？我不曉得要如何回答可笑的質疑。」

黃國昌 民進黨 蔡英文

