多國挺台參與聯合國體系 外交部誠摯感謝

中央社／ 台北3日電

第80屆聯合國大會總辯論9月29日結束。對於友邦、理念相近國家及各國友人，在場內外以多元方式強力表達對台灣參與聯合國體系的堅定支持，並駁斥中國扭曲聯大第2758號決議，外交部表達誠摯感謝。

外交部發布新聞稿指出，友邦、理念相近國家及各國友人持續強力支持台灣參與聯合國體系的必要性及正當性，並駁斥中國扭曲聯大第2758號決議，有助導正國際視聽，提升聯合國社群對台灣持續遭不當排除的瞭解及關注。

外交部說，台灣友邦巴拉圭共和國、馬紹爾群島共和國、史瓦帝尼王國、帛琉共和國、聖文森及格瑞那丁、貝里斯、吐瓦魯國、聖克里斯多福及尼維斯聯邦、聖露西亞及瓜地馬拉共和國的政府高層均以發言或致函等多元方式仗義助台。

此外，馬紹爾群島、聖克里斯多福及尼維斯、貝里斯、瓜地馬拉、帛琉及吐瓦魯駐聯合國代表團官員更聯袂向聯合國秘書處遞送台灣友邦聯名函，獲聯合國指派高階官員出面接受，顯示台灣的訴求已引起聯合國的重視。

外交部指出，捷克總統帕維爾（Petr Pavel）繼2023年後，第二度於聯大總辯論疾呼台海和平穩定的重要性，美日韓外長會議及澳英部長級諮商，也在會後聯合聲明強調台海和平及穩定的重要性，並重申支持台灣有意義參與國際組織。

外交部提到，愛爾蘭副總理兼外長哈里斯（SimonHarris）、瑞典基礎建設部長卡爾森（AndreasCarlson）及歐盟對外事務部（EEAS）於回應國會質詢或媒體詢問時，公開表達對台灣爭取國際參與的支持。

外交部說，針對中國持續扭曲聯大第2758號決議，意圖將台灣不當排除於國際多邊體系外，馬紹爾群島、帛琉、史瓦帝尼、吐瓦魯與聖露西亞5友邦在聯大總辯論嚴詞反駁。

外交部說明，總統賴清德今年第二度應邀在紐約非營利組織Concordia舉辦的年度峰會以「攜手共創更安全的世界－台灣在不確定時代的角色」為題發表預錄演說，強調團結就是力量，合作才能創造未來，唯有團結合作才能化解危機，另重申台灣願與全球民主夥伴攜手共創更安全、穩定、繁榮的世界。

外交部也感謝立委王正旭、麥玉珍跨黨組團，在聯大期間赴紐約參加相關活動。外交部運用上千輛紐約計程車的數位看板及LED行動宣傳車，搭配海外僑胞自發在紐約地標「時報廣場」看板刊登的大型廣告，有效傳達唯有讓「台灣一起拚」（Chip in withTaiwan），才有助達成聯大「攜手共進」的理想。

