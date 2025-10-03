「為下一代而戰連線」范雲公布13大優先法案

快訊

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
「為下一代而戰國會連線」發起人、立委范雲（前中）上午召集跨委員會連線成員立委召開記者會，公布為下一代而戰連線11-4 會期將團結推動的13大優先法案。記者曾吉松／攝影
「為下一代而戰國會連線」發起人、立委范雲（前中）上午召集跨委員會連線成員立委召開記者會，公布為下一代而戰連線11-4 會期將團結推動的13大優先法案。記者曾吉松／攝影

為下一代而戰國會連線發起人、立委范雲上午召集跨委員會連線成員一伍麗華、吳思瑤、沈伯洋、林月琴、林宜瑾、張雅琳、郭昱晴、陳秀寶、陳培瑜、羅美玲一共11位立委召開記者會，公布為下一代而戰連線11-4 會期將團結推動的13大優先法案，分別為教育優先的「教育人員任用條例」、「偏遠地區學校教育發展條例」、「人工智慧基本法」、「原住民族學校法」，青年優先的「青年基本法」，兒少優先的「兒童托育服務法」、「兒童及少年福利與權益保障法」、「刑法第 80條」，社會正義優先的「原住民保留地權利回復及開發管理利用條例」、「內政部新住民發展署組織法」、「身心障礙者權益保障法」、「社會救助法」，以及立委赴中法案。齊聚宣示將團結推動法案議題，為下一代繫上希望。

