馬太鞍溪形成第二次堰塞湖 李鴻源：可能性非常高

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀成嚴重災情，內政部前部長李鴻源上午受邀出席國民黨團記者會指出，該堰塞湖蓄水量高達9000萬噸，相當於一座「不穩定的南化水庫」，只要發生溢流就是全面潰壩，雖然目前湖水已降到5、600萬噸，不會造成立即危險，但山上仍有約2.5億噸泥沙未下來，若再遇豪雨或地震，花蓮馬太鞍溪恐怕還會形成「第二次堰塞湖」。 內政部前部長李鴻源上午指出，花蓮馬太鞍溪若再遇豪雨或地震，恐怕還會形成「第二次堰塞湖」。記者曾吉松／攝影

