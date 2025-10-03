推廣農產品 民進黨立委議場送香蕉

行政院長卓榮泰上午率領閣員赴立法院，就「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」進行報告與備詢。為了推廣高屏的農產品，民進黨立委邱議瑩帶了一大批香蕉到議場，請立院同僚吃，綠委們圍成一圈自拍，邱議瑩也送一份香蕉和飲料給卓榮泰院長。 民進黨立委邱議瑩（前）也送一份香蕉和飲料給卓榮泰院長（右）。記者邱德祥／攝影 民進黨立委邱議瑩帶了一大批香蕉到議場，請立院同僚吃，綠委們圍成一圈自拍。記者邱德祥／攝影

商品推薦