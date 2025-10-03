王義川今赴北檢控黃國昌7人狗仔跟拍 律師：違規左轉是私人事情
民進黨立委王義川控民眾黃國昌養狗仔追蹤政敵，說自己被跟拍整整9天，完全不知情，且懷疑凱思國際公司恐有港資背景，當局執政黨高層被跟拍恐涉國安法，今與律師至台北地檢署提告黃國昌等7人涉妨害秘密及國安法等罪嫌。
王義川今已被害人身分提告黃國昌、凱思國際負責人李麗娟、中央社前員工謝姓記者，及日前獲不起訴的凱思員工林男、方男、陳男及李女共7人，涉違反個資法、社會秩序維護法、刑法妨害秘密及國安法。青年監督聯盟日前告發李麗娟、謝姓記者涉國安法等，中央社提告謝姓記者涉背信罪，北檢已分案，由重大刑案組偵辦中。
媒體記者質疑妨害秘密是指什麼秘密？王義川的律師回答，他在許多電視節目上有說過，公眾人物有合理隱私期待，不代表私生活必須被檢驗在陽光底下，狗仔偷拍王義川「違規左轉」就是是私人的事情；律師說，跟拍一個人前提設定是他已經有涉及不法，媒體跟拍或跟監，這在法律上才能成立，媒體無差別的政治跟拍明顯已觸法。
王義川說，在不起訴書記載，明確記載這些人跟了他整整9天，「我到銀行、回家又再出門，是全程」並非是身為公眾人物的行程被拍攝。當時他還是不是公職，被跟拍9天完全不知情，到底台灣有多少政治人物被跟拍不知情？這些內容跟目前找到的狗仔們，到底什麼關係進一步都要釐清。
現場記者也問王義川，黃國昌稱沒在怕？王義川回答，北檢要怎麼查是檢察官的偵辦作為，尊重檢方調查方式。
律師表示，本案恐有港資的紀錄，在台灣組織相關的組織，跟拍當局執政黨高層涉國安法第2條、第7條，最重7年以下有期徒刑，因而告發，待北檢將凱思國際資金查得水落石出。
