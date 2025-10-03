普發現金萬元被質疑拖延 卓榮泰：立院通過特別預算才能發

普發現金熱議多時，但具體發放時程還有待確定。閣揆卓榮泰表示，今天向立法院報告「強化韌性特別預算」，希望完成報告後，立法院能儘速通過特別預算案。立院財委會預計下周排審特別預算，力拚9日完成初審，不過立院人士估計，有可能10月底或11月初完成三讀。

全民普發現金1萬元究竟何時可以開始發放？卓榮泰今天在立法院表示，外界對現金發放程序有些誤會，行政院提出強化韌性的特別條例之後，今天才要到立法院，針對強化韌性的特別預算進行報告與備詢。

他解釋，必須等特別預算通過後，國家才能進行普發現金，以及其他的支援產業、安定就業、照顧民生弱勢，以及國防韌性等所有事項。

卓榮泰強調，希望今天完成報告後，立法院能儘速的通過特別條例，那麼大家期待的、以及國家要做的各項政策，就能如序順利推動。

行政院發言人李慧芝昨日表示，行政院於9月11日將特別預算送進立法院等待審查，同時也開始進行相關準備。根據特別條例第9條規定，應在預算公布後一個月內開始執行發放作業；也就是說，只要立法院完成審查通過、總統公布後，政院就會盡速執行。

立法院今天邀請閣揆卓榮泰率相關部會向院會報告韌性特別預算並備質詢，財政委員會則排定將於8日、9日召開財政、經濟、內政委員會聯席會議，初審特別預算案，力拚9日出委員會，目標是10月底三讀，不過立院人士預估時程，看起來最可能在11月初。

