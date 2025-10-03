中共對台滲透引關注 台灣法官赴美國會CECC簡報

中共對台統戰滲透不斷，台灣法官許凱傑今赴美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）簡報，剖析中共對台滲透6大手法。他受訪說，防衛性民主非常重要，民主國家應合作，台灣可提供相關案例；台美也可在反情報訓練合作。

中共對台滲透日益嚴重，引發關注。台北地方法院國安專庭法官許凱傑今天首度獲邀至CECC進行閉門簡報，剖析中國法律戰及對台滲透主要手法，約有20名國會議員幕僚或幕僚長出席進行交流。

CECC是美國國會2000年10月依法成立的獨立委員會，負責監察中國人權狀況及法治發展；委員會每年須向美國總統及國會提交年度報告。

許凱傑下午接受中央社記者訪問表示，這次簡報重點包括中國進行法律戰試圖將侵略行動合法化，正當化灰色地帶行動、對台壓迫，以及中共對台滲透的6大類型手法，目標涵蓋菁英到平民、軍隊到社會，高階官員、軍事將領到低階士官、士兵等。

他指出，這6大類型包括洩密、組織、分裂社會、科技洩密、介入選舉及「灰色地帶」行動。洩密的部分，軍中許多案例涉及簽下投降協議，一開始是在開玩笑的情況下簽署，後來因此受到對方威脅只好配合提供資料，若發生戰爭，也會破壞全社會防衛韌性。

許凱傑表示，組織的部分主要涉及同鄉會、校友會，以及里長帶里民組團赴中旅遊等。另外，中國派間諜滲透到台灣的政黨，不論是哪個政黨，都是一種企圖撕裂台灣社會的手法。

在科技洩密的部分，他表示，中共可能會透過背後有中資的公司來控制台灣科技產業，或派遣間諜到特定企業，竊取其核心技術。介選手段則僅限於選舉期間，但不易證明。

在「灰色地帶」行動的部分，許凱傑認為，台灣海底電纜遭破壞的事件只會越來越多，國際間如何協調分工，包括通報、追捕可疑船隻等，對於維護通訊基礎設施至關重要。

許凱傑指出，2022年，在台灣因中國滲透行為而被起訴的人數為28人，2023年共有86人，到了2024年，幾乎倍增至168人。他這次獲邀至CECC簡報顯示了美國對此議題的重視。

他表示，美國的外國代理人登記法值得台灣借鏡，台美之間也可以在反情報訓練方面進行合作，好讓台灣的共諜案件可從根本上減少。他並強調，防衛性民主的概念非常重要，「管制不足就會被威權滲透，管制過多就變另一個獨裁。」

他說，台灣可以提供案例，和其他民主國家一起共思新時代下的民主國家國安及法治。

許凱傑經常參加國內外的研討會，分享有關中共對台滲透行為的第一線觀察，呼籲提升公眾國安意識。他這次訪問華府5天，行程包括出席華府智庫全球台灣研究中心（GTI）年會及赴CECC簡報。

商品推薦