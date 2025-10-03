影／告發黃國昌妨礙秘密跟拍 王義川：事後想蠻恐怖

立法委員王義川上午針對跟拍事件對立法委員黃國昌等7人提出刑事告訴，他表示被跟拍事後想起來蠻恐怖的，被跟拍了9天他完全不知情，到底台灣有多少政治人物或一般民眾被這樣跟拍都不知情，這些內容跟狗仔到底什麼關係，進一步需要釐清。

王義川表示，這次告發的對象包括凱思國際負責人李麗娟、立法委員黃國昌、組織狗仔的謝幸恩、以及4位狗仔，總共7位，告發的內容有個資法、妨礙秘密、社維法、國安法。

