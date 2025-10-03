花蓮洪災傅崐萁喊國賠 卓揆：照程序 與急迫性補助不衝突

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復地區慘重災情，行政院提出在丹娜絲風災豪雨特別預算」中追加200億元，不過立委傅崑萁喊出應該啟動國賠。閣揆卓榮泰今天表示，國賠有一定程序，和救災及補助並不衝突。行政院認為在丹娜絲特別預算中追加預算，可以在最短時間內幫助當地。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流成災超過一周，行政院規劃在「丹娜絲風災豪雨特別預算」中追加200億元用於花蓮地區，立委傅崐萁則喊出應該啟動國賠，還災民公道。並說要看卓榮泰是否有確定誠意，把善後工作能夠務實納入800億條例裡面。畢竟每個地方受災狀況都有所不同，是否能一體適用在同一條例必須再研究。

卓榮泰表示，國賠有國賠的法定程序和條件，對災區的搶救和補助則有其急迫性的需要，兩者並不衝突。

卓榮泰強調，行政院認為透過原來的「丹娜絲颱風及728豪雨後復原重建特別條例」跟特別預算，都能夠把整個花蓮納入災區。而且行政院現在還在仔細盤點中，如果提出一個以200億元規模為基礎的特別預算，應該能在短時間內馬上執行。

他指出，這樣的做法不會排擠到原來丹娜絲颱風針對雲嘉南地區的補償，而且效率最快、時間最短，行政院也會核實來計算。

