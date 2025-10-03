花蓮洪災傅崐萁喊國賠 卓揆：照程序 與急迫性補助不衝突

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復地區慘重災情，立委傅崑萁喊出應該啟動國賠。閣揆卓榮泰表示，國賠有一定程序，和救災及補助並不衝突。行政院認為在丹娜絲特別預算中追加預算，可以在最短時間內幫助當地。記者邱德祥／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復地區慘重災情，立委傅崑萁喊出應該啟動國賠。閣揆卓榮泰表示，國賠有一定程序，和救災及補助並不衝突。行政院認為在丹娜絲特別預算中追加預算，可以在最短時間內幫助當地。記者邱德祥／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復地區慘重災情，行政院提出在丹娜絲風災豪雨特別預算」中追加200億元，不過立委傅崑萁喊出應該啟動國賠。閣揆卓榮泰今天表示，國賠有一定程序，和救災及補助並不衝突。行政院認為在丹娜絲特別預算中追加預算，可以在最短時間內幫助當地。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流成災超過一周，行政院規劃在「丹娜絲風災豪雨特別預算」中追加200億元用於花蓮地區，立委傅崐萁則喊出應該啟動國賠，還災民公道。並說要看卓榮泰是否有確定誠意，把善後工作能夠務實納入800億條例裡面。畢竟每個地方受災狀況都有所不同，是否能一體適用在同一條例必須再研究。

卓榮泰表示，國賠有國賠的法定程序和條件，對災區的搶救和補助則有其急迫性的需要，兩者並不衝突。

卓榮泰強調，行政院認為透過原來的「丹娜絲颱風及728豪雨後復原重建特別條例」跟特別預算，都能夠把整個花蓮納入災區。而且行政院現在還在仔細盤點中，如果提出一個以200億元規模為基礎的特別預算，應該能在短時間內馬上執行。

他指出，這樣的做法不會排擠到原來丹娜絲颱風針對雲嘉南地區的補償，而且效率最快、時間最短，行政院也會核實來計算。

堰塞湖 馬太鞍溪 國賠

相關新聞

中秋連假迎接「鏟子超人」！花蓮縣府每日備1萬5000份早餐車站分送

中秋連假今天展開，由於上周教師節連假花蓮光復災區湧入大批「鏟子超人」志工，縣府已經調度麵包、乾糧，今天起一連3天，每天上...

馬太鞍溪還有2.5億噸泥沙 李鴻源：豪大雨恐再崩成二次堰塞湖

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩釀災，內政部前部長李鴻源今說，這次崩下來僅7千萬噸泥沙，但還有約2.5億噸泥沙還在上面，且上游左側...

久違「少女的祈禱」 光復街頭響起

花蓮光復洪災第十二天，久違的「少女的祈禱」樂音昨天終於在街頭響起，讓災民感受災前的日常。中央協調所總協調官季連成宣布，道...

鏟子超人秋節連假奔光復 季連成再籲分流

中秋連假開始，前晚就有許多「鏟子超人」夜奔花蓮光復，一早投入救災，光復車站統計已近二萬五千人出站。中央前進協調所指揮官季...

終抵堰塞湖 壩體穩定不足粉塵多

林業及自然保育署組成包括森林護管員、山搜專家、登山協作的九人探勘小組，徒步走五天，昨天下午終於走到馬太鞍溪上游的堰塞湖，...

步行5天 探勘人員今終於抵達馬太鞍溪堰塞湖 沿途滿是煙塵

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流造成下游光復鄉慘重災情，且仍有再次形成堰塞湖的可能，由於沒有路徑可通往堰塞湖，林業及自然保育...

